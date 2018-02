Atalanta, Gasperini non si fida del Crotone, niente turnover

Parte da Crotone il mese di febbraio infuocato dell’Atalanta di Giampiero Gasperini con la partita in programma domani nell’anticipo delle 18. La Dea, infatti, dopo la trasferta calabrese, sarà impegnata nel doppio confronto di Europa League contro i tedeschi del Borussia Dortmund, e successivamente con Fiorentina e Juventus. Contro i bianconeri, poi, ci sarà anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia all’Allianz Arena di Torino. In giornata, ha parlato l’allenatore dei bergamaschi nella classica conferenza stampa pre-partita, in cui ha annunciato alcune novità in vista della trasferta in Calabria:”Giocare in trasferta contro il Crotone non è mai facile, stanno attraversando un momento positivo e vorranno sfruttare l’aspetto psicologico. Per questo non effettuerò molto turnover. Se Ilicic e Masiello non riposano mai? Si, anche se da ora in poi vedremo partita per partita. Nessuna trasferta in Serie A è facile da affrontare e noi vogliamo continuare il momento positivo essendo reduci da due vittorie in campionato. Sul Dortmund:”C’è grande attesa per questa partita, e non credo che distrarrà la squadra nella prestazione di domani, anche perché i ragazzi hanno già dimostrato di avere la mentalità giusta per affrontare un match per volta”. Gasperini, infine, si sofferma sulle condizioni degli infortunati:”Caldara non ha più dolore alla schiena, ma ha una sciatalgia che gli impedisce di scattare e quindi lo lascio a casa”. Anche il Papu Gomez non sarà presente nella lista dei convocati, in quanto, nell’ultimo allenamento ha avvertito ancora dolore e preferisce non rischiare considerando i tanti impegni ravvicinati.

Un mese decisivo e importantissimo per l’Atalanta, che, dopo aver conquistato il primato nel girone di Europa League, vuole continuare a stupire, cominciando proprio dall’Ezio Scida contro il Crotone di Zenga.