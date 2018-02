Balotelli, ritorno in Nazionale? I numeri nel calcio non dicono tutto, ma non mentono mai. Nel Nizza ha segnato 36 gol in 53 partite, con una media più che buona. Per Mario Balotelli sembra arrivato il momento di tornare a vestire l’azzurro dell’Italia. Gigi Di Biagio infatti starebbe pensando di chiamare l’ex Milan e Inter per le amichevoli con Inghilterra e Argentina. Una storia, quella tra Balotelli e la Nazionale, che si è interrotta da quasi tre anni. Conte e Ventura non l’hanno mai preso davvero in considerazione. Di Biagio invece sta pensando a lui, anche magari per capire come verrebbe riaccolto a Coverciano. Come detto Balotelli, da quando è al Nizza, sta avendo un rendimento più che soddisfacente dal punto di vista realizzativo. Anche sotto il profilo disciplinare Supermario si sta ben comportando. Ventura, a parole, non lo ha mai escluso dal giro azzurro. Poi però non l’ha mai convocato. Con rimpianto, visto come sono andate le cose con la Svezia a novembre.

Balotelli ad agosto compirà 28 anni. L’età della piena maturazione calcistica per giocatore. La prossima estate probabilmente cambierà maglia. Pare che Mino Raiola stia preparando il grande rientro del suo assistito in Italia. Dove non si è ancora capito. Alcune voci parlano della Juventus. Una pista percorribile, anche perché Max Allegri è uno dei pochi allenatori ad aver fatto rendere al meglio Balotelli. Manca un mese e mezzo alle convocazioni per Inghilterra-Italia. Il ritorno di Supermario in nazionale potrebbe avvenire proprio a Wembley. Uno dei templi del calcio mondiale potrebbe celebrare il ricongiungimento di Balotelli con la Nazionale. A Di Biagio l’ardua scelta.

Balotelli, ma non solo. Di Biagio vuole anche Buffon-Chiellini in azzurro

La sera di Italia-Svezia erano in lacrime e avevano annunciato l’addio alla Nazionale. A quasi tre mesi da quella apocalisse calcistica, le cose potrebbero cambiare. Gigi Di Biagio sta cercando di convincere Buffon e Chiellini a far parte della sua nuova nazionale. Il neo c.t. sa che nel nostro paese comandano i risultati. Dovesse l’Italia vincere con Inghilterra e Argentina, allora sarebbero in molti a chiedere la sua conferma alla guida della Nazionale. Molti candidati alla panchina azzurra sono sotto contratto. Di Biagio ha poi la grande stima di Costacurta, vice-commissario alla FIGC. Quindi l’ex Roma e Inter vuole giocarsi al meglio le sue carte nei match contro inglese e argentini.

Buffon voleva chiudere la sua carriera al Mondiale. L’imprevista eliminazione potrebbe aver fatto cambiare i piani del capitano azzurro. Supergigi starebbe pensando di giocare un’altra stagione con la Juventus, a maggio sapremo. Diverso il discorso per Chiellini. Il difensore aveva lasciato una porticina aperta già la sera di Italia-Svezia. Vedendo il suo rendimento attuale nella Juventus, sarebbe un peccato non vederlo protagonista anche in azzurro. Di Biagio vorrà certamente ripartire dai giovani, ma avrà anche bisogno di esperienza. Buffon e Chiellini sarebbero il collante perfetto tra il passato, il presente e il futuro dell’Italia del calcio. Inghilterra e Argentina sono i test in cui Di Biagio si giocherà la conferma sulla panchina dell’Italia. Balotelli vorrebbe esserci, lo stesso sarà anche per Buffon e Chiellini?