La lotta scudetto tra Napoli e Juventus è entrata nel vivo da tempo ed in questo weekend le due protagoniste non potranno fallire, rispettivamente contro Cagliari e contro Atalanta. In questo periodo parecchi personaggi di spettacolo e del mondo del calcio si sono espressi affermando che gradirebbero maggiormente che lo scudetto vada ai partenopei. Addetti ai lavori come il presidente del Benevento, l’ad della Lazio, la dirigenza della Fiorentina si sono tutti schierati esplicitamente in favore del Napoli, affermando che faranno e farebbero di tutto pur di fermare la corsa della Juventus. L’unica voce fuori dal coro è quella di Alessio Cragno, portiere del Cagliari che sta vivendo un’annata eccezionale e che anche contro il Chievo ha giocato una grande partita. Lunedì sera alla Sardegna Arena arriverà proprio il Napoli di Sarri, ma Cragno è pronto a dare battaglia: “Sono primi in classifica, hanno vinto nove partite di fila giocando un gran calcio. Dare il 100% non basterà per fermare la squadra di Sarri, stiamo preparando bene la gara e per vincere sarà necessario giocare collettivamente, con una dose supplementare di concentrazione e temperamento. So bene che Cagliari-Napoli sarà una sfida fondamentale per la corsa scudetto, ma io personalmente spero che lunedì notte io possa fare un favore alla Juventus.”