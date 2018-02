Chiellini. Che fortuna averlo in campo.

Oggi a Roma non si parlava d’altro tra colleghi e amici.

Chiellini in campo è invisibile?

Sia laziali che romanisti hanno subito in momenti diversi del campionato l’espulsione di un loro giocatore per lo stesso comportamento che ha avuto Chiellini ieri in campo, aver colpito al volto l’avversario.

Le telecamere sono tante in campo e anche le immagini a dir poco nitide, ma l’arbitro con tutti i suoi assistenti hanno perso il momento in cui tutto è successo, ma la cosa che ha fatto più stizzire i giocatori e i tifosi granata è stato l’atteggiamento dell’arbitro Orsato che non ha voluto sentire nessun tipo di protesta e non è andato a visionare il VAR prendendo forse la decisione che tutti gli sportivi si sarebbero aspettati.

Ma ormai i tifosi a Roma non si stupiscono più di niente e sono convinti che lo scudetto verrà assegnato alla squadra che avrà avuto più vantaggi da questa nuova tecnologia, pensandoci non è cambiato nulla rispetto agli anni passati, e parole come sviste arbitrali, malafede o sudditanza non si usano neanche più.

Ma oggi tutti si sono chiesto la stessa cosa.

Chiellini se non avesse vestito la maglia bianconera quante partite avrebbe finito e la sua carriera sarebbe stata così lunga e ricca di trofei?

La risposta la conosciamo tutti, perché ogni domenica vediamo gli interventi che compie su tutti gli attaccanti sempre al limite dell’espulsione e invece non riceve quasi mai il giallo, neanche fosse un monumento protetto dall’Unesco.

Questi fatti a cui tutti siamo abituati alla fine del campionato valgono punti importanti per al Juventus e soprattutto con la consapevolezza di non essere punito.

Anche per questo in Italia i bianconeri non sono molto amati soprattutto dal popolo di internet e tutti questi tifosi mediatici non aspettano altro che la vecchia Signora giochi partite di coppe internazionali perché solo lì in campo c’è ancora giustizia.

Ma il calcio ci piace ne siamo innamorati ed è bello anche per questo altrimenti il resto dell’Italia non bianconera con chi se la prenderebbe il lunedì mattina?