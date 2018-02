Chievo Verona, che sfortuna! Giaccherini già ai box

Il Chievo Verona deve fare i conti con la sfortuna. Il nuovo acquisto, Emanuele Giaccherini, costretto a fermarsi ai box

Neanche il tempo di potersi godere il ritorno alla vittoria in campionato che mancava dal 25 novembre scorso – in mezzo tutte sconfitte e solo 2 pareggi contro Roma e Udinese – che il Chievo Verona deve subito fare i conti con la realtà.

Dalla vittoria di Cagliari, importantissima in chiave punti salvezza ma soprattutto per il morale, i clivensi sono rientrati con le “ossa rotte”. Emanuele Giaccherini – grande colpo di mercato della società di Campedelli in questa sessione invernale – autore del gol che ha sbloccato il risultato è uscito malconcio dalla gara contro i rossoblu.

Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali il cui esito ha evidenziato una lesione muscolare causata da un trauma diretto subìto al retto femorale della gamba sinistra. Ancora incerti i tempi di recupero con la situazione che verrà valutata nei prossimi giorni.

Il tecnico Rolando Maran quindi sarà costretto a rinunciare a Giaccherini sicuramente per la delicata sfida esterna di domenica al Franchi contro la Fiorentina e probabilmente anche per la gara casalinga contro il Sassuolo. Una partita, quella contro i neroverdi, fondamentale in chiave salvezza qualora la situazione in classifica delle 2 squadre non dovesse mutare già a partire dalla prossima giornata.

L’avventura del numero 17 con la maglia gialloblù era iniziata nel migliore dei modi. La rete ai sardi aveva anche il dolce sapore della vendetta contro chi non aveva creduto in lui in quest’ultimo periodo relegandolo alla panchina e senza mai dargli una vera e propria chance. Adesso uno stop che ha invece il gusto della beffa.

