Consigli Fantacalcio 25^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Dopo gli impegni di Champions ed Europa League tocca alla Serie A riprendersi la scena: riparte il campionato e quindi anche il Fantacalcio! La 25^ giornata si aprirà con tre anticipi: Roma e Inter in trasferta a Udine e Genova, sponda rossoblù, passando per l’impegno tra Chievo e Cagliari delle 18. La domenica sarà ricca con il Derby della Mole tra Torino e Juventus, senza dimenticare gli impegni del Napoli e del Milan chiamati alla vittoria. La Lazio, reduce dalla sconfitta in Europa, ospiterà il Verona nel monday match delle 20.45 e chiuderà così il turno di Serie A. Tanti i consigli per questa FantaGiornata di campionato considerando anche il turnover causa competizioni europee, squalificati e infortunati. Andiamo a vedere tutti i consigli fantacalcio 25^ giornata ruolo per ruolo.

Consigli Fantacalcio 25^ giornata: Portieri

Come sempre incominciamo dall’estremo difensore che spesso può fare la differenza se imbattuto. Gli impegni di Napoli e Lazio contro Spal e Verona potrebbero essere la certezza di questa fantagiornata: Reina e Strakosha consigliati in porta. Opzione più rischiosa, ma anche low cost, potrebbe essere Mirante del Bologna, impegnato contro uno dei peggiori attacchi della Serie A, fino a questo momento, quello del Sassuolo. Anche lo scontro salvezza Benevento-Crotone potrebbe riservare una partita da under e dunque Puggioni e Cordaz non sarebbero scelte sbagliate. Sorrentino contro il Cagliari potrebbe essere un’ottima soluzione. Da evitare Nicolas del Verona contro la Lazio. Qualche dubbio anche su Berisha e Sportiello in Atalanta-Fiorentina: le due squadre potrebbero realizzare diversi gol.

Consigli Fantacalcio 25^ giornata: Difensori

Le certezze nel reparto difensivo si chiamano Koulibaly del Napoli e Skriniar dell’Inter. Difficile vedere voti inferiori al 6 per questi due colossi della difesa. Spal e Genoa non dovrebbero riservare duelli troppo complicati per i due centrali di Napoli e Inter. Altre soluzioni, magari se si cerca il bonus gol o assist potrebbero essere De Vrij della Lazio e Caldara dell’Atalanta. Attenzione anche agli esterni che spesso fanno la differenza: Florenzi e Kolarov della Roma sempre tra i migliori in zona offensiva, Cancelo dell’Inter e Ricardo Rodriguez potrebbero essere due low cost interessanti per trovare assist o, nel caso del milanista, anche un +3 da calcio di rigore. Una sorpresa rischiosa potrebbe essere Silvestre della Sampdoria anche se il Milan di Gattuso con il bomber Cutrone è sempre un avversario ostico.

Consigli Fantacalcio 25^ giornata: Centrocampisti

Questa settimana a decidere qualche partita spetterà certamente ad alcuni centrocampisti. I consigliati per questa giornata sono assolutamente quelli della Lazio: Parolo, Milinkovic Savic e Lulic. Il Verona non è una squadra solida in difesa e i biancocelesti vanno spesso a segno con il loro reparto di centrocampo. Oltre al solito Cristante, sempre consigliato, torna dopo aver scontato la squalifica Nainggolan e sicuramente avrà voglia di mettersi in mostra. Se volete rischiare puntate su Birsa del Chievo contro il Cagliari e Dzemaili del Bologna contro il Sassuolo.

Chi ha Hamsik stia attento. Il nazionale slovacco ha ancora mal di schiena e la sua presenza al San Paolo non è certa. Occhio alla sorpresa in casa Inter: Rafinha

Consigli Fantacalcio 25^ giornata: Attaccanti

L’attacco, reparto privo, anche questa settimana, di uno dei suoi bomber più prolifici: Mauro Icardi. Senza il bomber argentino toccherà ancora ad Eder, scommessa? Perché no, l’italo brasiliano ha realizzato due gol negli ultimi due impegni dei nerazzurri. Il detto dice: “Non c’è due senza tre“. Low cost da rischiare.

Immobile contro il Verona e il tridente del Napoli contro la Spal sono i consigli più scontati per questa giornata. Il Fantacalcio non può fare a meno dei + 3 di questi attaccanti. Dzeko, Higuain e Cutrone i più in palla. Il romanista non può mancare nella vostra formazione.

Opzioni alternative ma meno allettanti: Inglese e Pavoletti in Chievo-Cagliari potrebbero aiutare le rispettive squadre. Un gol vittoria per uno dei due non è fantascienza. Papu Gomez e Simeone in Atalanta-Fiorentina potrebbero portare bonus importanti da terzi attaccanti del vostro reparto avanzato.