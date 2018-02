Cutrone, cercasi fidanzata per il baby bomber rossonero.”Su Cutrone dovete stare tranquilli. Deve lavorare, lavorare, lavorare e riposare, riposare, riposare. Deve pensare ad allenarsi, trovarsi una bella fidanzata, stare in casa e fare l’amore”. Sempre senza peli sulla lingua, questo è Rino Gattuso. L’allenatore del Milan parla del suo attaccante come un padre. Ringhio sa benissimo che la fama e i paragoni illustri possono nuocere a Cutrone. A Sky non si sono fatti sfuggire l’occasione di sfruculiare Gattuso. Nel post-partita di Milan-Sampdoria c’è stato un gustoso siparietto tra il tecnico milanista e Fabio Caressa. Il giornalista ha proposto alcune possibili fidanzate per Cutrone a Gattuso. La prima è stata Michela Lantignotti. Giocatrice di beach volley e figlia dell’ex Milan Christian Lantignotti. Secca la risposta di Gattuso:“Troppo muscolosa, questa me lo sfonda”, grandi risate in studio di Caressa e i suoi ospiti del club.

Dopo la Lantignotti sono state proposte altre belle ragazze, ma Gattuso ha stoppato il tutto:”Meglio che mi stavo zitto, state facendo più danni della grandine”. L’allenatore si è tolto così dagli impacci è ha salutato Caressa tra le risate dello studio Sky. Un momento di ilarità che conferma come l’aria in casa Milan sia cambiata. Gattuso sta lavorando tantissimo sui suoi giocatori, in particolare su quelli più giovani. Cutrone, ma non solo, anche Calabria sta avendo un rendimento mai avuto in carriera. Entrambi sono in odore di convocazione in nazionale, a patto che continuino a giocare a questi livelli nel Milan. Per la fidanzata c’è ancora tanto tempo. Papà Ringhio vigila su tutto e tutti a Milanello.

Cutrone a riposo con il Ludogorets, torna Kalinic?

Cutrone, panchina in Europa League per tornare titolare a Roma. Turnover obbligatorio, questa è la parola d’ordine a Milanello alla vigilia del return match con il Ludogorets. Il 3-o maturato a Razgrad all’andata è piuttosto rassicurante, anche se in Europa è sempre meglio tenere sempre la guardia alta. Nella giornata di ieri Musacchio si è fermato per un problema al polpaccio, oggi verranno valutate le sue condizioni. Il dottor Mazzoni ha rassicurato su Kalinic:”Sta molto meglio, si allena con i compagni già da qualche giorno”. Il croato dunque potrebbe tornare nella lista dei convocati dopo un mese di assenza.

Gattuso quindi darà un’altra chance ad André Silva, notato in crescita contro la Sampdoria. Cutrone in panchina, pronto in caso di necessità. Al fianco del portoghese ci sarà certamente Borini, con uno tra Suso e Calhanoglu. A centrocampo dentro Locatelli e Montolivo, con Biglia e Bonaventura in panchina. In difesa doppio cambio sulle fasce, con Abate-Antonelli al posto di Calabria-Rodriguez. In difesa, stante il dubbio per Musacchio, più che probabile un turno di stop per Bonucci. Il capitano rossonero ha lamentato un problema agli adduttori durante il match con la Sampdoria. Gattuso non vuole rischiare nulla in vista della Roma, ma neanche interrompere la striscia di dieci risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. E’ da queste partite che si capisce quanto sia pronta una squadra, soprattutto mentalmente. Per titolari e non.

Ecco le immagini del siparietto Gattuso-Caressa a Sky: