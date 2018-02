Dove vedere Udinese-Milan, diretta TV e streaming oggi 4 febbraio

Udinese-Milan è il match delle ore 15 di scena alla Dacia Arena di Udine valido per la 23^ giornata di Serie A. La squadra di casa occupa la nona piazza della classifica con 32 punti all’attivo ed è reduce dalla vittoriosa trasferta di Genova contro i rossoblù, battuti per una rete e zero. Il Milan di Gennaro Gattuso non vuole assolutamente fermare la propria rincorsa alle posizioni alte della classifica. I rossoneri, fermi a quota 34, sono settimi e arrivano dall’ottima prestazione di San Siro contro la Lazio che ha visto Cutrone e compagni vincere per 2-1 contro la squadra di Inzaghi.

Nell’Udinese che dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, Massimo Oddo potrà contare sui rientranti Widmer e Pezzella, tornati in gruppo da giovedì. Lo svizzero è in lizza con Angella per rimpiazzare lo squalificato Samir in difesa. Reclama posto a centrocampo Barak, mentre in attacco sarà ballottaggio tra De Paul e Maxi Lopez con quest’ultimo in leggero vantaggio per affiancare il titolarissimo Kevin Lasagna.

Il Milan che scenderà in campo con l’ormai consueto 4-3-3, dovrà ancora fare a meno di Rodriguez sulla corsia sinistra, fermo per una colica intestinale da metà settimana. Si candida Abate per occupare la corsia destra con Calabria a sostituire lo svizzero dalla parte opposta. In cabina di regia potrebbe toccare a Montolivo. L’italiano può dare respiro a Biglia impegnato insieme a Locatelli anche nella partita di Coppa Italia di mercoledì. Per il ruolo di punta centrale si rinnova il ballottaggio tra Kalinic e Cutrone ma nelle ultime ore Gattuso ha provato anche André Silva. Il portoghese, che fin qui non ha trovato molto spazio, potrebbe avere finalmente la sua occasione.



Dove vedere Udinese-Milan in diretta TV e streaming gratis

La sfida tra Udinese-Milan con fischio d’inizio alle ore 15 sarà visibile in diretta TV sulle emittenti televisive Sky e Mediaset Premium. Su Sky il match sarà visibile sul canale Sky Sport 2, canale 252 e anche in HD. Su Mediaset Premium, invece, la partita verrà trasmessa sui canali Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD, canali 382 e 388.

Gli abbonati potranno vedere il match anche in diretta streaming gratis su smartphone, tablet e PC tramite i servizi dedicati Sky Go e Premium Play.