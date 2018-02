Fantacalcio,Dybala può rientrare dalla prossima settimana

Ll gioiello di tanti fantallenatori sta per tornare, Paulo Dybala ha subito un infortunio muscolare che lo ha fatto rimanere hai box per circa un mese, ora l’argentino sta per tornare il suo rientro è previsto per la 25 giornata di campionato.

la Juventus non è stata molto influenzata dall’assenza dell’argentino tanto che ha collezionato 12 punti in 4 partite in campionato.



Dybala sarà subito disponibile?

Le condizioni di recupero sembrano molto buone come annuncia fantagazzetta;il giocatore deve recuperare da un problema muscolare; ci vuole tempo e di non bisogna forzare troppo; quindi i fantallenatori potranno schierarlo dalla 26 giornata, oppure se amate il rischio potete schierarlo anche questa settimana e sperare che subentra nel secondo tempo.

perché Dybala è cosi importante per i fantallentori?

Il giocatore Paulo Dybala è fondamentale per la rosa del fantacalcio per vari motivi:

Il suo ruolo: giocando con una prima punta che è Gonzalo Higuain porta molti assist per il pipita ma può cercare anche la giocata individuale come nelle prime 10 giornate di questo campionato. Rigorista: il ruolo da rigorista è quasi sempre un bene perché difficilmente il portiere para un rigore e il +3 è assicurato. Specialista nelle punizioni: con questo ruolo se la batte con Miralem Pjanic ma come sappiamo Paulo è capace di perle che lasciano senza fiato e può porta molti bonus anche da calcio d’angolo. La squadra: giocando nella Juventus è molto difficile che la squadra toppa una partita, quindi avrà un alta percentuale che il voto sia sopra la sufficienza.

L’argentino potrà determinare la situazione per il vostro fantacalcio e forse vi condurrà alla vittoria del fantacalcio.