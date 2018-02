Fiorentina-Juventus, tifosi bianconeri contestano designazione arbitro Guida

Da poco sono stati designati direttori di gara della 24a giornata di serie A, e nelle gare più importanti, ovvero Fiorentina-Juventus di domani e Napoli-Lazio, gli arbitri saranno Marco Guida di Pompei, e Luca Banti di Livorno. Partite molto importanti, che possono dare un segnale al seguito del campionato italiano, soprattutto alle due squadre che lottano al vertice. Ed entrambe difficili. A Firenze la Juventus, troverà un ambiente caldo ed ostile, come sempre; mentre il Napoli deve stare attento, ad una Lazio, in ricerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Genoa. Ma, le designazioni arbitrali, non sono piaciute ai tifosi della Juventus, che sono rimasti non proprio soddisfatti, per l’ennesimo direttore di gara della provincia di Napoli, dopo Maresca (Chievo-Juventus). Infatti, i supporters bianconeri, pensano, sempre che un arbitro della provincia di Napoli, possa mettere in difficoltà, e condizionare per gli azzurri il seguito del campionato. Ma, ultimamente, la Juve ha ottenuto 7 vittorie consecutive, con episodi quasi sempre a favore. Quindi, non c’è tanto da preoccuparsi, e pensare che Sarri, era entrato nell’occhio del ciclone, di tutti i quotidiani italiani perché si lamentava di arbitri, calendari e di tutto ciò che concerne il calcio italiano. Beh, sembra che non sia l’unico a lamentarsi, in questo momento. Domani, sapremo.