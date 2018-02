Genoa-Inter diretta TV e live streaming gratis, Serie A oggi 17 febbraio

Genoa-Inter è il posticipo serale del sabato, ore 20.45, della 25^ giornata di Serie A. Allo stadio Luigi Ferraris scende in campo il Grifone contro i nerazzurri terzi in classifica. Una gara tra due squadre che vivono momenti completamente opposti. I padroni di casa infatti vogliono continuare a portare avanti la striscia positiva che li vede vincenti per due volte nelle ultime tre partite in casa, dall’altra parte i nerazzurri che hanno pareggiato tre delle ultime quattro gare esterne ma che hanno ritrovato il successo nella scorsa partita casalinga dopo due mesi di astinenza.

Ballardini non potrà contare per il suo Genoa su Izzo, Veloso, Taarabt e Rossi. Anche Biraschi è in dubbio. Per questo motivo piccola rivoluzione con Rosi, Rossettini e Galabinov pronti a prendersi la maglia tra i titolari. Confermata la mediana a tre con Bertolacci, Rigoni e Hiljemark. Irrinunciabile Laxalt, ex della partita, molto in forma e match winner delle ultime due sfide dei rossoblù.

Nell’Inter grandi assenze. Non convocati Icardi e Perisic. Spalletti sceglie di preservarli per non rischiare di peggiorare le loro condizioni fisiche. In campo trova conferma Karamoh dopo la bellissima rete che ha riportato l’Inter alla vittoria contro il Bologna. Eder confermato al posto del 9 argentino nel ruolo di centravanti. Candreva torna titolare, bisogna capire su quale fascia agirà l’ex laziale con Karamoh che ha impressionato sulla destra nella scorsa partita.

In difesa out Miranda. Ranocchia e Lisandro Lopez si giocano il posto accanto al muro Skriniar. D’Ambrosio e Cancelo occuperanno le corsie esterne. Centrocampo con Vecino e Borja Valero mentre Gagliardini sembra in vantaggio su Rafinha anche se le quotazioni dell’ex Barcellona salgono di minuto in minuto.

Dove vedere Genoa-Inter in diretta TV e streaming gratis

Il match Genoa-Inter delle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris sarà visibile in diretta TV su Sky e Mediaset Premium. Per quanto riguarda la prima opzione, su Sky sarà trasmessa sui canali Sky Sport 1 Hd, Sky calcio 1 Hd e Sky Supercalcio Hd. La seconda possibilità è seguire la partita su Mediaset Premium. Chi sceglie questa opzione potrà vedere in diretta l’evento su Premium Sport e Premium Sport Hd. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming gratis per gli abbonati che dunque seguire la sfida tra Genoa e Inter tramite PC, smartphone e tablet con i rispettivi servizi delle due pay tv tramite Sky Go e Premium Play.