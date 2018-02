Juventus-Atalanta è il match pomeridiano di questa domenica: all’Allianz Stadium va di scena alle ore 18 la sfida tra i bianconeri e i nerazzurri, gara che poi si ripeterà fra tra tre giorni nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno la ghiotta occasione di ritornare almeno per una sera in vetta alla classifica, aspettando così il Napoli impegnato nel posticipo di domani sera contro il Cagliari: la lotta scudetto è accesa come non mai e guai a fallire un colpo. I bergamaschi invece devono dimenticare in fretta la cocente eliminazione dall’Europa League avvenuta per mano del Borussia Dortmund: la squadra è stata punita per un solo gol subito nel finale del match disputatosi al Mapei Stadium. Gli orobici sono in palla e rappresentano a tutti gli effetti gli outsider di questo campionato.

La gara Juventus-Atalanta si disputa per la 124esima volta: bilancio a netto favore dei bianconeri, con 67 successi, 43 pareggi e 14 sconfitte. L’ultima vittoria dei nerazzurri a Torino risale alla stagione 1989/90, nella quale la Dea ebbe la meglio sulla Vecchia Signora per 1-0, con rete di Caniggia.

A dirigere Juventus-Atalanta è stato designato il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia: il fischietto laziale ha diretto quattro volte i bianconeri, i quali hanno conquistato altrettante vittorie, l’ultima delle quali la scorsa stagione al Dall’Ara battendo il Bologna per 2-1; sono invece sette le direzioni arbitrali di Mariani nei confronti dei nerazzurri, i quali hanno ottenuto nella circostanza tre vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte, ultima delle quali lo scorso mese di ottobre al Marassi contro la Sampdoria per 3-1.

Juventus-Atalanta, dove vedere il match in diretta tv e live streaming

La gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, al canale Sky SuperCalcio HD e su Sky Sport 1 HD; sarà possibile seguire il match anche attraverso la piattaforma Mediaset Premium, ai canali Premium Sport e Premium Sport HD.

Sarà possibile seguire la diretta anche attraverso smartphone e tablet, scaricando le applicazioni dedicate messe a disposizione dalle emittenti in questione sui principali market store: SkyGo per i titolari di utenza alla pay tv satellitare, Premium Play invece per i sottoscrittori di abbonamento con il canale digitale terrestre.