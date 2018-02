E’ già vigilia di campionato, con la Juventus che si prepara alla sfida di domani sera da giocare allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. I bianconeri troveranno un ambiente caldissimo, dato che per i Viola si tratta della partita che vale una stagione, soprattutto in riferimento all’accesa rivalità tra le due squadre, e potrebbe anche consistere nell’ultima spiaggia per tentare un insperato assalto ad un posto in Europa League. Discorso simile per la Juventus, dato che la partita di domani sera è assolutamente da vincere, poiché un possibile passo falso potrebbe significare dire quasi addio ai sogni scudetto, anche se molto dipenderà anche dal risultato del Napoli, impegnato sabato sera contro la Lazio, una Lazio che è reduce da due sconfitte consecutive e che avrà una gran voglia di rivalsa, soprattutto con il ritorno di un perno insostituibile come Milinkovic-Savic a centrocampo.

Lo scudetto quest’anno passa anche da queste gare, in cui l’importante sarà portare a casa l’intera posta in palio ed il risultato finale della Juventus domani sera potrebbe significare molto, a questo punto della stagione.

Per questo motivo l’importante sia per Napoli che per Juve sarà solamente vincere in questo weekend e non importa più come; un successo dei bianconeri consentirebbe alla squadra di Allegri di volare a +2 sul Napoli, e la pressione la avranno i partenopei, che scenderanno in campo 24 ore dopo e la partita che dovranno affrontare sarà tutt’altro che semplice. Se gli azzurri saranno in grado di gestire al meglio le forze psicofisiche, darebbero un segnale importantissimo. In caso di mancata vittoria della Juventus contro la Fiorentina, caricherebbe in modo esponenziale l’ambiente napoletano ed un successo degli uomini di Sarri, in questo caso, farebbe crollare le certezze dei bianconeri, che potrebbero non riprendersi dal contraccolpo psicologico ora che il traguardo si fa sempre più vicino, proprio ora che arriva il periodo più complicato della stagione con l’incalzare delle partite, tra Champions League, Coppa Italia e Serie A, fino alla sosta di fine marzo. Quindi la gara di Firenze sarà un importante crocevia per quanto riguarda il discorso scudetto, e la gara dell’Artemio Franchi darà grandi risposte circa la volata tra Napoli e Juventus.