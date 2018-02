Juventus: Matuidi fuori un mese. Come cambia Allegri?

L’infermeria Juventus invece che svuotarsi comincia ad affollarsi ogni domenica di più, in modo alquanto preoccupante. Dopo il match stravinto contro il Sassuolo per 7-0 grazie alle reti di Alex Sandro, Khedira (doppietta) e Pjanic nel primo tempo e allo show in solitario di Higuain nella ripresa, autore di una tripletta, Allegri deve fare i conti con un paio di giocatori usciti acciaccati dalla sfida contro i neroverdi. Rugani è uscito nel secondo tempo per un problemino, che però non preoccupa più di tanto il mister livornese. Chi invece fa “disperare” l’allenatore bianconero è il francese Blaise Matuidi, anche lui costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo di gioco. Il centrocampista rimarrà fuori almeno un mese (si parla di 30/40 giorni) a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra. Un problema non grave, ma che costringerà Allegri a trovare delle soluzioni alternative in vista della doppia sfida con il Tottenham e per le partite di campionato.

Allegri torna al 4-2-3-1? – Potrebbe essere un’opzione. Il tecnico toscano potrebbe poi rispolverare Marchisio, che comunque rimane sempre un giocatore affidabile e di qualità in mezzo al campo, anche se non gioca con continuità da molto e probabilmente non ha la condizione giusta per affrontare due sfide così intense, con un Tottenham che non molla un centimetro in nessuna occasione. Tenendo conto che Bentancur potrebbe presentare una soluzione un po’ sorprendente ma chissà, magari efficace.