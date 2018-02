L’Italia non si fida dei giovani? E’ giusto ripartire da Buffon?

Stasera ricomincia la Champions League, con la Juventus, finalista a Cardiff la scorsa edizione, che gioca in casa con il Tottenham Hotspurs, squadra da tenere sott’occhio, grazie al cannoniere Kane. E Buffon, il portiere bianconero, ripartirà, per poter ambire a quel sogno della coppa più ambita d’Europa, mancato per 3 volte. E Gigi Buffon, uno dei portieri più forti della storia del calcio, da poco 40 enne, probabilmente farà ancora parte della Nazionale Italiana di calcio. Si. Ricordate la disastrosa fine di Milano, al Meazza, quando la Svezia, fermò l’Italia sullo 0-0 vincendo gli spareggi per andare a Russia 2018? Ricordate le lacrime del portiere azzurro, disperato per l’eliminazione, ed anche per l’addio? Bene, dimenticatele. Gigi Di Biagio, traghettatore dell’Italia per le due prestigiose amichevoli con Argentina ed Inghilterra, affiderà, ancora a lui, la porta della Nazionale.

Giustamente, la tifoseria italiana è divisa, c’è chi critica la decisione, per mancato spazio a giovani come Donnarumma o Perin, c’è bisogno di un cambio totale; e c’è chi, si fida ancora dell’estremo difensore bianconero. Intanto, l’Italia, guarderà i Mondiali dalla tv, mangiandosi le unghia per l’occasione persa.

Ricordiamo che Buffon, ha 175 presenze con la maglia dell’Italia, e rientra nella classifica tra i calciatori con maggior partite in Europa.