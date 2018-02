Nazionale, Di Biagio ct per le prossime due amichevoli

Da pochi minuti è arrivata la notizia che già era nell’aria da diversi giorni: Gigi Di Biagio sarà il c.t. della Nazionale italiana per le amichevoli di Marzo contro Inghilterra e Argentina. L’ormai ex selezionatore dell’Under 21 dunque sarà il traghettatore degli azzurri per i due appuntamenti, in attesa di capire chi sarà il nuovo demiurgo delle sorti della nostra Nazionale, il cui nome a questo punto arriverà a Giugno. A dare l’annuncio dell’incarico affidato a Di Biagio è stato il commissario della FIGC, Fabbricini, in un comunicato comparso sul sito della Federazione, in seguito all’incontro avuto dallo stesso commissario, il suo vice, Costacurta e l’ex calciatore dell’Inter. Di Biagio avrà dunque l’onore e soprattutto l’onere di dare un’immagine nuova, soprattutto caratterialmente parlando, all’Italia dopo la batosta mundial contro la Svezia, per poi passare il testimone a colui che sarà il nuovo c.t. che dovrà condurre gli azzurri al riscatto in vista del prima Europeo itinerante delle storia in programma nel 2020. In Federazione si continuerà nei prossimi mesi a testare i nomi che ormai circolano da mesi: Roberto Mancini sembra in vantaggio, seguito da un tecnico di grande esperienza come Claudio Ranieri. Da non accantonare l’ipotesi del ritorno di fiamma di Antonio Conte, visto anche il momento di grande difficoltà che sta vivendo l’ex coach della Juventus alla guida del suo Chelsea. Meno probabili invece le candidature di Carlo Ancelotti, desideroso di continuare a confrontarsi ancora in una squadra di club, e Massimiliano Allegri.