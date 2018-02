Nazionale, le prime convocazioni di Di Biagio

Gigi Di Biagio esordirà ufficialmente come Commissario Tecnico della Nazionale lunedì prossimo, 26 Marzo, quando, presso il Centro di Coverciano, avrà inizio una due giorni di stage.

Sono ventiquattro i calciatori scelti dall’ex tecnico della Under 21, e, a far parte del gruppo, tanti calciatori che proprio Di Biagio ha guidato in azzurro fino a poco tempo fa; dalle convocazioni sono stati esclusi calciatori di Cagliari e Napoli, che il 26 si affronteranno ne posticipo di campionato, e delle quattro formazioni che, la prossima settimana, si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia: Lazio, Milan, Juventus e Atalanta, eccezion fatta per il difensore Bastoni che ha avuto un permesso speciale dalla formazione di Gasperini.

Viste le numerose defezioni si intuisce come il gruppo a disposizione del tecnico romano sarà inevitabilmente sperimentale anche se alcuni giocatori, vedi Di Francesco del Bologna e, soprattutto, Chiesa della Fiorentina, hanno ottime possibilità di entrare a far parte in pinta stabile del nuovo ciclo della Nazionale che si giocherà la qualificazione al Campionato Europeo.

La Nazionale, dopo questo stage, scenderà in campo il 23 marzo a Manchester e il 27 marzo a Londra nelle amichevoli che la vedranno opposta ad Argentina e Inghilterra, prima della sfida del primo di giugno a Nizza contro la Francia.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Scuffet (Udinese), Meret (Spal).

Difensori: Bastoni (Atalanta), Biraghi (Fiorentina), Barreca (Torino), Biraschi (Genoa), Bonifazi (Torino), Ceccherini (Crotone), Ferrari (Sampdoria), Venuti (Benevento), Zampano (Udinese).

Centrocampisti: Baselli (Torino), Benassi (Fiorentina), Cataldi (Benevento), Grassi (Spal), Mandragora (Crotone), Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Caprari (Sampdoria), Chiesa (Fiorentina), Di Francesco (Bologna), Inglese (Chievo), Pinamonti (Inter), Politano (Sassuolo).