Neymar infortunato alla caviglia. Il PSG lo perde per il match di Champions contro il Real Madrid

Apprensione in casa Paris Saint Germain per le condizioni di Neymar; il fuoriclasse bresiliano si è infatti infrtunato ieri alla caviglia durante la gara che ha visto i parigini superare il Marsiglia con n rotondo 3 a 0.

I primi esami, svolti nella serata di ieri, sembrerebbero aver scongiurato danni seri al brasiliano; escluse infatti sia la frattura che la forte distorsione.

Resta comunque in forte dubbio la sua presenza per la sfida del Parco dei principi del prossimo 6 Maggio, quando il Paris Saint Germain cercherà di ribaltare il 3 a 1 subito in casa del Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Nella giornata di oggi Neymar resterà ovviamente a riposo, in attesa che la caviglia si sgonfi e possano così essere effettuati, magari domani, dei nuovi test che servano a stabilire definitivamente sia l’antità dell’infortunio che i conseguenti tempi di recupero.

Si sicuro il tecnico dei parigini, Emery, dovrà rinunciare al suo numero dieci nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa di Francia, avversario sempre il Marsiglia, e per il turno di campionato che vedrà il Paris Saint Germain opposto al Troyes.

Per il tecnico spagnolo due opportunità per valuntare eventuali contromosse in caso di assenza di Neymar, che, non ci sono dubbi, cercherà in ogni modo di recuperare per la sfida col rivale Cristiano Ronaldo.