Probabili Formazioni Europa League, ritorno sedicesimi

Il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma il prossimo 22 Febbraio, vedrà impegnate ben quattro squadra italiane: Lazio, Napoli, Milan e Atalanta. La squadra che ha meno possibilità di qualificazione è sicuramente quella di Sarri che, in virtù della sconfitta subita al San Paolo per 1-3 deve compiere un’autentica impresa per passare il turno. La Lazio invece per recuperare la sconfitta dell’andata, deve vincere di almeno due goal di scarto senza subirne. Posizione più agevole è quella dell’Atalanta che, in virtù del 3-2 dell’andata, basterà anche una vittoria di misura per qualificarsi agli ottavi a danno del temibile Borussia. Il Milan di Gattuso invece, forte del 0-3 dell’andata, può attuare turnover e provare i calciatori meno utilizzati in quanto è già ad un passo dalla qualificazione.

Ecco le Probabili formazioni Europa League del prossimo turno:

Lokomotiv Mosca-Nizza

Lokomotiv Mosca (4-2-3-1): Kochenkov; Ignatjev, Kvirkvelia, Pejcinovic, Lysov; Kolomeytsev, Denisov; Farfan, Miranchuk, Fernandes; Eder. Allenatore: Semin

Nizza (4-3-3): Benitez; Marlon, Dante, Sarr, Coly; Melou, Tameze, Seri; Srarfi, Balotelli, Plea. Allenatore: Favre

CSKA Mosca- Stella Rossa

CSKA Mosca (3-4-1-2): Akinfeev; Vasin, Berezutski, Ignashevich; Fernandes, Wernbloom, Golovin, Nababkin; Nathko; Vitinho, Musa. Allenatore: Viktor Goncharenko

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Le Tallec, Rodic; Donald, Krsticic; Srnic, Kanga, Radonjic; Pešić. Allenatore: Vladan Milojević.

Lipsia-Napoli

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Keita, Bruma; Poulsen, Werner. Allenatore: Hasenhüttl

Napoli (4-3-3): Sepe; Maggio, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Rog, Jorginho, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. Allenatore: Sarri

Sporting-Astana

Sporting (3-4-3): Rui Patricio; Piccini, Coates, Andrè Pinto; Ristovski, Battaglia, Fernandes, Coentrao; Martins, Doumbia, Acuna Allenatore: Jesus

Astana (4-4-2): Eric; Shitov, Logvinenko, Anicic, Shomko; Twumasi, Beysebekov, Maevski, Tomasov; Despotovich, Murtazayev. Allenatore: Stoilov

Lazio-Steaua Bucarest

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Steaua Bucarest (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Planic, Gaman, Momcilovic; Pintilii, Filip; Budescu, Man, Tanase; Gnohere. Allenatore: Dică

Plzen-Partizan

Probabile formazione Plzen (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Hubnik, Hejda, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Kolar, Kopic, Pilar; Krmencik. Allenatore: Vrba

Partizan (4-2-3-1): Stojkovic; Vulicevic, Miletic, Mitrovic, Antonov; Zdjelar, Jevtovic; Ivanovic, Tosic, Soumah; Tawamba. Allenatore: Djukic

Zenit-Celtic

Zenit (4-3-3): Lunev; Anyukov, Mammana, Mevlja, Criscito; Kranevitter, Paredes, Noboa; Rigoni, Kokorin, Poloz. Allenatore: Mancini

Celtic (4-2-3-1): de Vries; Ajer, Lustig, Simunovic, Tierney; Brown, Ntcham; Forrest, Musonda, Sinclair; Dembele. Allenatore: Rodgers

Dynamo Kiev-AEK

Dynamo Kiev (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Khacheridi, Kadar, Pivaric; Buyalskyy, Shepelev; Morozyuk, Shaparenko, Tsygankov; Mbokani Allenatore: Khatskevich

AEK (4-2-3-1): Tsintotas; Galo, Vranjes, Chygrynskiy, Lopes; Simoes, Kone; Christodoulopoulos, Shojaei, Bakasetas; Araujo. Allenatore: Jimenez

Atletico Madrid-Copenhagen

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saul, Vitolo; Griezmann, Fernando Torres. Allenatore: Simeone

Copenhagen (4-4-2): Olsen; Bengtsson, Boilesen, Luftner, Ankersen; Fischer, Holse, Kvist, Skov; Sotirou, Pavlocic. Allenatore: Solbakken

Villarreal-Lione

Villarreal (4-3-1-2): Barbosa; Rukavina, Ruiz, Bonera, Marin; Raba, Rodri, Trigueros; Fornals; Bacca, Unal. Allenatore: Revilla

Lione (4-2-3-1): Lopes; Tete, Diakhaby, Marcelo, Marcal; Tousart, Ndombele, Cornet, Fekir, Depay; Diaz. Allenatore: Calleja

Milan-Ludogorets

Probabile formazione Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, André Silva, Borini. Allenatore: Gattuso

Ludogorets (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Moti, Plastun, Sasha; Anicet, Dyakov; Misidjan, Marcelinho, Lukoki; Swierczok. Allenatore: Dimitrov

Atalanta-Borussia Dortmund

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Petagna, Gomez. Allenatore: Gasperini

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Castro, Dahoud; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi. Allenatore: Stoger

Arsenal-Ostersunds

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal; Wilshere, Xhaka; Iwobi, Ozil, Mkhitaryan; Welbeck. Allenatore: Wenger

Ostersunds (4-4-2): Keita; Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren; Edwards, Nouri, Bachirou, Sema; Gero, Ghoddos. Allenatore: Potter

Bilbao-Spartak Mosca

Bilbao (4-2-3-1): Herrerin; Lekue, Etxeita, Nunez, Saborit; Iturraspe, San Josè; Williams, Raul Garcia, Susaeta; Aduriz Allenatore: Ziganda

Spartak Mosca (4-4-2): Selikhov; Eschenko, Tasci, Kutepov, Kombarov; Samedov, Fernando, Pasalic, Melgarejo; Ze Luis, Luiz Adriano. Allenatore: Carrera

Salisburgo-Real Sociedad

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Pongracic, Onguéné, Ulmer; Haidara, Samasséjou, Schlager; Minamino; Dabbur, Gulbrandsen. Allenatore: Rose

Real Sociedad (4-3-3): Rulli; Odriozola, Elustondo, Llorente, De La Bella; Xabi Prieto, Illaramendi, Zurutuza; Canales, Juanmi, Oyarzabal. Allenatore: Sacristan

Braga-Marsiglia

Braga (4-4-2): Magalhaes; Figueiras, Willemen Da Silva, Melo Da Silva, Sequeira; Teixeira, Vukcevic, Horta, Esgaio; Paulinho, Sousa. Allenatore: Ferreira

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Rolando, Sakai; Anguissa, Luiz Gustavo; Thauvin, Sanson, Payet; Germain. Allenatore: Garcia