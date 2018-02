Probabili formazioni Genoa-Inter: Ballardini con il 3-5-2, Karamoh dal 1′

L’anticipo serale della 25esima giornata di Serie A è Genoa-Inter. I padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive in trasferta e ora vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico dopo oltre quaranta giorni dall’ultima volta (6 gennaio, 1-0 al Sassuolo), per allontanarsi definitivamente dalla zona calda e per risalire posizioni in classifica. L’Inter, invece, dopo essere tornata alla vittoria domenica scorsa contro il Bologna vuole continuare il trend positivo soprattutto per mantenere il terzo posto, riconquistato proprio sette giorni fa a discapito della Lazio. Ballardini dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2: Galabinov sembra essere in vantaggio su Lapadula per una maglia in attacco; Spalletti, che non avrà a disposizione Miranda, Icardi e Perisic, darà ancora fiducia al classe ’98 Karamoh, autore del gol partita contro i felsinei. Nel prossimo paragrafo vediamo nel dettaglio le probabili formazioni di Genoa-Inter.

Probabili formazioni Genoa-Inter: le scelte di Ballardini e Spalletti

Probabili formazioni Genoa-Inter, le scelte di Ballardini – Come detto sopra il tecnico romangolo sembra voler confermare il 3-5-2 che tanto bene ha fatto nelle ultime due partite. Davanti a Perin la linea difensiva sarà composta da Rossettini, Spolli e Zukanovic; gli esterni di centrocampo saranno da una parte Rosi (in leggero vantaggio su Pedro Pereira) e dall’altra Diego Laxalt, vero e proprio trascinatore dei rossoblu. Rigoni, Bertolacci e Hiljemark costituiranno la cerniera di centrocampo. Davanti confermata la coppia Galabinov-Pandev, con Lapadula pronto a subentrare.

Probabili formazioni Genoa-Inter, le scelte di Spalletti – Il tecnico di Certaldo per questa partita sarà costretto a fare a meno di tre calciatori importanti come Miranda, Perisic e capitan Icardi. 4-2-3-1 con Handanovic in porta, linea difensiva composta da Cancelo a destra, Skriniar e Ranocchia (in vantaggio su Lopez) al centro ed il diffidato D’Ambrosio a sinistra. Gagliardini e Vecino agiranno davanti alla difesa, mentre la batteria dei trequartisti sarà composta da Candreva a destra, Borja Valero (in vantaggio su Rafinha) al centro e il giovane Karamoh a sinistra. Eder sarà l’unica punta.

Probabili formazioni Genoa-Inter oggi 17 febbraio 2018

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, L.Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Karamoh; Eder.