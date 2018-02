Il Real Madrid batte per 3 a 1 il Psg e si aggiudica l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita bellissima al Bernabeu con due squadre aggressive che hanno regalato spettacolo per tutti i 90 minuti. Parte meglio il Real che subito cerca il vantaggio con Ronaldo: risponde poi il Psg con Neymar che questa sera ha deluso le aspettative. Mbappè si scatena e mette in mezzo un ottimo pallone che Rabiot devia prontamente in rete. Il Real reagisce fino a quando Kross sfugge alla difesa, subisce fallo e conquista il rigore realizzato da Ronaldo. Nel secondo tempo il protagonista è Asensio che prima serve il vantaggio a Ronaldo e poi serve il tris a Marcelo che sotto porta non sbaglia.

90+3′- E’ FINITA!!! Il Real batte il Psg per 3 a 1 grazie alla doppietta di Ronaldo e il gol di Marcelo. Inutile la rete di Rabiot

90′- Ammonito Meunier per gioco scorretto su Marcelo

86′- TRIS REAL MADRID!! Asensio mette un altro cross perfetto e Marcelo trova il tris del Real!

83′- VANTAGGIO REAL MADRID!!! Asensio si scatena e mette in mezzo e Ronaldo da due passi trova il vantaggio per il Real!

80′- OCCASIONE REAL!!! Vazquez scappa sulla fascia e serve Bale che tenta di servire Ronaldo a guadagna un angolo

78′- Escono Casemiro e Isco ed entrano Vazquez e Asensio

78′- Nacho ammonito per gioco scorretto su Neymar

75′- OCCASIONE PSG!!! Neymar serve Yuri che mette un pallone perfetto in mezzo ma Alves non riesce a concludere

71′- Mbappè triangola con Alves e va alla conclusione che viene murata

67′- Cambio per il Real Madrid: esce Benzema ed entra Bale

65′- Cambio per il Psg: esce Cavani ed entra Meunier

63′- Ammonito Rabiot per gioco scorretto su Modric

60′- OCCASIONE REAL!! Isco mette un cross insidioso per Benzema che viene prontamente anticipato da Areola

54′- OCCASIONE PSG!! Verratti inventa per Alves che trova Rabiot che calcia ma si oppone Sergio Ramos

49′- OCCASIONE PSG!! Neymar scappa sulla fascia e serve Mbappè che tira a botta sicura ma Navas gli nega il gol

48′- Isco riceve e crossa ma Ronaldo manca il pallone: meglio il Real in questi primi minuti

46′- Comincia il secondo tempo di Real-Psg!

45+1′- Finisce il primo tempo! Rabiot porta in vantaggio il Psg, Ronaldo ristabilisce la parità

45′- PAREGGIO REAL!! Ronaldo trasforma il rigore! Real 1 Psg 1

44′- RIGORE PER IL REAL!!! Kross che viene atterrato da Lo Celso e l’arbitro fischia il rigore

39′- Modric scarica per Benzema che viene anticipato ma Ronaldo prova viene murato da Alves

37′- OCCASIONE REAL!!! Ronaldo, in area, controlla e calcia ma la palla termina alta sopra la traversa

33′- VANTAGGIO PSG!! Si scatena Mbappè che ne salta uno e crossa per Cavani anticipato da Nacho ma Rabiot controlla e batte Navas con un tiro preciso! Real 0 Psg 1

32′- Isco ammonito per gioco scorretto su Lo Cielso

30′– Neymar con un numero ne salta due tenta la conclusione ma il tiro è debole facile per Navas

28- OCCASIONE REAL!! Marcelo innesca Ronaldo che tira a porta sicura ma Areola compie un miracolo

26′- Ronaldo batte bene la punizione ma la palla termina alto sopra la traversa

25′- Ammonito Verratti per gioco scorretto su Isco

24′- Il Real prova a prendere in mano il gioco facendo girare il pallone, il Psg attende e riparte

18′- Dani Alves prova ad innescare Cavani ma il suo lancio è impreciso

13′- Neymar ammonito per fallo su Nacho

7′- Neymar serve Yuri che calcia ma la palla termina a lato

5′- Kross riceve da limite e calcia di precisione, Areola in tuffo si salva

2′- OCCASIONE REAL!!! Modric imposta e trova Ronaldo che calcia di potenza: palla di poco a lato!

1′- L’arbitro fischia l’inizio della partita. E’ cominciata Real-Psg

20.10- FORMAZIONE UFFICIALE REAL MADRID ( 4-3-3): K.Navas, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Kross, Modric, Casemiro, C.Ronaldo, Benzema, Isco.

20.10- FORMAZIONE UFFICIALE PSG (4-3-3): Areola, Alves, Marquinhos, Kimpempe, Berchiche, Verratti, Lo Cielso, Rabiot, Neymar, Cavani, Mbappè.

19.30- PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID (4-3-3): K.Navas, Hakimi, Ramos, Varane, Marcelo, Kross, Modric, Casemiro, C.Ronaldo, Benzema, Bale.

19.30- PROBABILE FORMAZIONE PSG (4-3-3): Areola, Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti, Lo Cielso, Rabiot, Neymar, Cavani, Di Maria.

Stasera si giocherà il match più atteso di questi ottavi di Champions League: il Real di Cr7 sfiderà il Psg di Neymar in un match che regalerà grande spettacolo e moltissime emozioni.

La sfida tra CR7 e Neymar. Si chiude oggi il primo giro di ottavi di finale di Champions League con il match più atteso del momento: il Real Madrid ospiterà il Psg in una sfida tutta da seguire. Zidane vuole dimenticare il campionato e proverà a salvare la panchina in Champions sfidando una delle squadre favorite per la vittoria finale. Il tecnico dei blancos si affiderà al 4-3-3 e dovrà far a meno di Carvajal affidandosi al suo micidiale tridente d’attacco formato da Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale supportati da Modric, Kross e Casemiro al rientro dopo la panchina in campionato. Emery vuole dimenticare lo scorso anno quando venne sconfitto dal Barcellona nel doppio confronto pur essendo andati avanti per 4 a 0. Il tecnico dei parigini può contare sul rientro di Kylian Mbappè che partirà dalla panchina mentre d’avanti giocheranno Neymar, Cavani e Di Maria.