Roma, Alisson: “Non penso al mercato ma alla Champions con la Roma”

Da oggetto misterioso a punto di riferimento; in un ano la parabola di Alisson Becker alla Roma si è impennata; dopo un anno da vice di Szczesny, senza vedere quasi mai il campo, eccezion fatta per qualche apparizione poco esaltante in Coppa Italia ad autentico punto di riferimento di una squadra che, anche grazie alle sue parate, resta in corsa per un posto in Champions League nonostante un periodo di difficoltà che a Trigoria sperano si sia esaurito dopo la vittoria di Verona.

Prestazioni, quelle di Alisson, che lo hanno portato all’attenzione di numerosi operatori di mercato;le grandi d’Europa sembrerebbero interessate al numero uno giallorosso, che però resta concentrato sugli obiettivi stagionali: “Penso soltanto a lavorare bene con la Roma. Ho saputo di essere sul podio europeo per numero di parate e la cosa mi fa piacere. Sono meno contento di come sta andando questo momento della stagione, anche se siamo stati bravi a non far entrare nello spogliatoio la crisi. Noi abbiamo bisogno solo di lavorare, e non abbatterci se i risultati non vengono. Sappiamo di aver sbagliato ma dopo aver vinto a Verona vogliamo ripartire “.

Il portiere brasiliano dice la sua anche sulle rivali dei giallorossi nella corsa alla Champions: “L’Inter adesso sembra più in difficoltà ma ha dei grandi giocatori e un grande tecnico. Anche la Lazio è molto forte,soprattutto offensivamente. Sta facendo benissimo. La Roma? Dobbiamo solo pensare a fare al meglio il nostro lavoro”.