Roma sono troppe le cose che non vanno per essere questa

I risultati e il gioco in una continua altalena vanno e vengono.

Le ultime due partite disputate hanno però messo in luce forse il problema più grande e difficile per Di Francesco da risolvere, lo stato fisico di tutta la squadra che non regge il ritmo della gara ed il secondo tempo sparisce totalmente dal campo e nello stesso momento i big, i senatori che dovrebbero reagire invece sono proprio loro che iniziano a rallentare il gioco tenendo troppo palla e a non fare pressing.

In questo momento della stagione le squadre spingono e tanto sull’acceleratore per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali, i giallorossi non sembrano né convinti né preparati a questo eppure tutto è ancora a portata di mano però ora le partite che contano si susseguono in pochi giorni e ci dovrà essere una svolta anche dal punto di vista del gioco che poche volte lo si è visto.

Prima il Napoli al San Paolo poi il ritorno in casa di Champions contro lo Shakhtar, buona squadra con alcuni elementi di classe ma più che abbordabile per una Roma con la testa e le gambe che vanno e fino all’ultimo, non quella vista soprattutto nel secondo tempo contro il Milan.

Al momento le soluzioni per Di Francesco sembrano poche anche perché oltre al calo fisico, le alternative in panchina, Schick e Defrel sembrano anni luce distanti dal resto della squadra, due corpi estranei pagati a caro prezzo e l’unico che partendo dalla panchina ha fatto ricredere tutti delle sue qualità tecniche e carattere è proprio il giovane turco Under che però da solo non può sempre salvare la baracca.

Quindi probabilmente a Di Francesco non rimane che affidarsi all’orgoglio dei senatori anche se lui è stato il primo a criticarli sperando di stimolarli e non ci sarà modo di fare turn over perché le prossime due partite chiariranno veramente le intenzioni della squadra, se lottare fino in fondo per un obiettivo o pensare all’ennesima rifondazione della prossima stagione.