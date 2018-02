Ronaldo avanza Neymar arretra

Una emozionante partita di Champions League che ha visto scontrarsi Real Madrid-PSG, finita con il risultato di 3-1 come marcatori Cristiano Ronaldo,Marcelo,Rabiot.

La partita vede scontrarsi i due tridenti più forti d’europa Bale,Cristiano Ronaldo,Belzema (Real Madrid) e Neymar,Mbappe,Cavani (PSG).

Il match inizia con le squadre molto aperte con attacchi da entrambi le parti

Ma tra i migliori attacchi la spunta il centrocampista Rabiot su delizioso assist di Neymar risultato 0-1

Ma le sorti cambiano quando un ingenuità di Lo Celso atterra Tony Kroos in area e CR7 non sbaglia dal dischetto, finisce il primo tempo con il risultato inaspettato di 1-1.

Nel secondo tempo è un assedio Madridista con CR7 che il Paris non tiene e al minuto 83 trafigge il portiere come un rapace nell’area; neanche 3 minuti dopo colpisce il terzino Marcelo con uno splendido assist di Marco Asensio , finisce 3-1 un PSG schiacciato dalla grandezza del Real Madrid.



Cristiano Ronaldo come non mai

CR7 si dimostra sempre più incisivo ogni partita che passa e sembra che la competizione europea è casa sua, battendo tutti i record possibili per la Champions League, un campione come lui non ha bisogno di imparare e anche quando nel momento del rigore viene distratto dal laser non per lucidità e piega le mani del portiere con un tiro non molto angolo ma molto potente ed efficace.

Cristiano Ronaldo continuerà ad essere il fulcro per il Real Madrid e un idolo per tutti i suoi tifosi in tutto il mondo.