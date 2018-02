Sampdoria-Verona 2-0: Barreto e Quagliarella e i blucerchiati rimangono saldi in sesta posizione

La Samp vince 2-0 contro il Verona e mantiene il sesto posto in classifica con tre punti di distacco dal Milan, la squadra più vicina agli undici di Giampaolo. Dopo un primo tempo spento e con tanti errori, molti dalla parte dei blucerchiati, la ripresa si è accesa con i gol di Barreto e Quagliarella su rigore. Il Verona perde ancora e rimane penultima a meno quattro dalla salvezza, ancora possibile.

90’+4′- Terminata la partita.

90’+2′- Kownacki manda alto la palla dopo che si era trovato da solo davanti a Nicolas.

88′- Saranno 4 i minuti di recupero.

86′- Entra Verre al posto di Barreto.

85′- GOOLLLL!!! 2-0 Samp con Quagliarella che raddoppia su rigore per la Samp.

83′- Mattia Valoti atterra Quagliarella ed è rigore.

81′- Linetty cerca la testa di un compagno con un bel cross ma la difesa del Verona allontana il pericolo.

78′- Calcio di punizione della Samp con il pallone che termina di poco a lato.

74′- Qualgliarella ancora una serie di dribbling poi si incarta e la difesa del Verona spazza.

71′- Entra Ricky Alvarez al posto di Caprari.

68′- Tiro di Quagliarella parato ottimamente da Nicolas.

65′- Tiro di Verde che termina di poco a lato.

62′- Verde porta un po’ di velocità e in area di rigore non riesce però a concludere per mettere in difficoltà i difendori della Samp.

59′- Verde prende il posto di Aarons.

58′- Kowniacki prende il posto di Zapata.

55′- Zapata brutto pallonetto su Nicolas ma manda la palla sopra la traversa. Mancato il raddoppio.

51′- Fallo di Matos e l’arbitro fischia la punizione per il Verona.

49′- GOOLLLL!!! 1-0 Samp con Barreto che di testa raccoglie cross di Caprari e getta la palla in rete.

47′- Fallo di Murru su un avversario del Verona. L’arbitro lo grazia.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Terminata la prima frazione.

44′-Un minuto di recupero.

43′-Tiro di Qualgiarella che termina di poco fuori.

39′-Zapata fa partire un cross leggero che rallenta la manovra blucerchiata.

37′-Corner di Torreira ma nessuno in area di rigore prende per respingere.

35′-Cross di Murru ben intercettato dai difensori avversari.

32′-Punizione di Quagliarella con il pallone che si stampa vicino al palo scheggiandolo.

30′-Fallo di Buchel con l’arbitro che concede la punizione alla Samp.

27′-Aarons prova a crossare in area ma i difensori blucerchiati intercettano la sfera senza problemi.

25′-Fuorigioco di Valoti che finisce al di là dei difensori.

21′- Primo giallo del match a Bereszynski per atterramento dell’avversario.

18′- Respinta di Nicolas dopo un gran tiro potente di Zapata.

16′-Cross di Torreira e la prende Quagliarella di testa che va vicino al palo. Ancora 0-0.

13′-Calcio di punizione battuto da Romulo ma Zapata chiude in fallo laterale.

10′-Corner della Samp che non va a buon fine.

8′-Quagliarella impegna Nicolas che si salva mandano la palla in angolo.

5′-Tiro di Zapata che va di poco a lato.

2′-Torreira da corner mette la palla in mezzo Silvestre devia ma debolmente e la palla termina fuori.

1′-Iniziato il match.

14:36- FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo

14:35- FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (4-3-3):Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Fares; Aarens, Valoti, Buchel, Matos; Petkovic, Kean. All. Pecchia

14:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Verona. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Giampaolo e Pecchia.

12:45- PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano-Bereszynski-Silvestre-Ferrari-Murru-Torreira-Barreto-Linetty-Caprari-Quagliarella-Kowinacki. All. Giampaolo

12.40- PROBABILE FORMAZIONE VERONA (4-3-3): Nicolas-Ferrara-Caracciolo-Vukovic-Fares-Romulo-Buchel-Valoti-Kean-Matos-Petkovic. All. Pecchia

Sfida Europa-salvezza tra Samp e Verona. Con il punto conquistato dal Crotone ieri contro l’Atalanta obbliga oggi gli uomini di Pecchia a fare risultato in casa di una Samp che vuole vincere di più in casa. Gli undici di Giampaolo in casa hanno ottenuto meno punti (solo 26); i blucerchiati hanno inoltre il terzo miglior attacco in incontri casalinghi, con 27 reti all’attivo. La Sampdoria non ha alcuna intenzione di lasciare il suo sesto posto, ma c’è l’Atalanta e anche il Milan dietro che pressano a due punti di distanza.

Giampaolo dovrà fare a meno di Zapata che segnò proprio lui molto tempo fa una doppietta al Verona qui in casa. Al suo posto ci sarà il polacco Kowinacki, invece in difesa Silvestre e Ferrari giocheranno con ai lati Murru e no Strinic che potrebbe entrare nella riprea. A centrocampo il solito tridente Linetty-Torreira-Barreto. Per quanto riguarda il Verona un solo successo nelle ultime gare contro la Fiorentina, poi tutte sconfitte. E’ a quattro punti dalla salvezza che può essere ancora ottenuta. Pecchia rimette Fares al posto di Aroons in difesa, mentre a centrocampo gioca Buchel, poi tridente in attacco formato da Kean-Matos-Petkovic.