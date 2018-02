Torino-Juventus è il lunch match della venticinquesima giornata di Serie A: nel classico derby della Mole si affrontano i granata di mister Walter Mazzarri, reduci da quattro risultati utili consecutivi, ed i bianconeri del tecnico Massimiliano Allegri, impegnati nell’intrigante lotta scudetto con il Napoli, ma al tempo stesso come i partenopei si presenta come una squadra in piena forma, che non perde da undici gare, nelle quali ha totalizzato dieci vittorie ed un solo pareggio contro l’Inter.

All’Olimpico Grande Torino, in palio punti preziosi per entrambe: per i granata per restare nella scia delle pretendenti ad un posto nella prossima Europa League, per i bianconeri la possibilità di sorpassare almeno per qualche momento il Napoli e stanziarsi così solitari in vetta alla classifica.

La gara Torino-Juventus si disputa per la 196esima volta: bilancio nettamente a favore dei bianconeri, che hanno raccolto 84 vittorie, 55 sono stati i pareggi, mentre 56 le affermazioni dei granata, che non vincono contro la Vecchia Signora dalla stagione 2014/2015 allorquando la formazione allenata dall’allora tecnico Gian Piero Ventura sconfisse gli uomini di Allegri per 2-1, in virtù delle reti siglate da Darmian e Quagliarella, i quali rimontano il vantaggio degli ospiti su punizione di Andrea Pirlo. Walter Mazzarri non batte la Juventus dal lontano 20 maggio 2012, seppur in finale di Coppa Italia e con il risultato di 2-0, quando sedeva sulla panchina del Napoli. In Serie A, invece, l’ultima vittoria dell’attuale tecnico del Toro si è avuta nella stagione 2010/2011, con il netto 3-0 con il quale i partenopei asfaltarono la squadra dell’allora tecnico Luigi Delneri, in virtù di una tripletta siglata da Edinson Cavani.



A dirigere l’incontro Torino-Juventus è il signor Daniele Orsato della sezione di Schio: sono 16 i precedenti del fischietto veneto con i granata, nei quali hanno raccoolto tre vittorie, cinque pareggi ed otto sconfitte; bilancio più a favore dei bianconeri, i quali nelle gare arbitrate da Orsato hanno raccolto 13 vittorie, 11 pareggi e solamente 5 sconfitte. Nella fattispecie Orsato ha già arbitrato un derby della Mole della stagione 2014/2015: il match si concluse con una vittoria di misura dei bianconeri per 2-1, che riuscirono a battere i granata in virtù delle reti siglate da Vidal su rigore ed Andrea Pirlo, intervallata dalla rete avversaria di Bruno Peres.

Torino-Juventus, dove vedere il derby della Mole in diretta tv e live streaming

Il 196esimo derby della Mole Torino-Juventus sarà visibile sia su piattaforma satellitare Sky, ai canali Sky SuperCalcio, con diretta a partire dalle ore 12.20, e Sky Calcio 1, invece con diretta a partire dalle ore 12.00, che su digitale terrestre attraverso la piattaforma Mediaset Premium al canale Premium Sport.

Per entrambe è disponibile un’applicazione per dispositivi smartphone e tablet scaricabile attraverso i principali market store: nella fattispecie trattasi di SkyGo per la pay-tv satellitare e di Premium Play per quella digitale terrestre.

La gara Torino-Juventus sarà visibile ad un prezzo decisamente irrisorio anche sulla web tv Eleven Sports Italia, raggiungibile attraverso il sito internet ufficiale. Anche in questo caso è disponibile un’app dedicata per dispositivi Android e Ios, che può essere scaricata sui principali market store.