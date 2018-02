Ünder prende per mano la Roma: segna e stupisce ancora il giovane calciatore turco, il quale anche oggi alla Dacia Arena di Udine timbra il cartellino e spinge i giallorossi alla conquista di altri tre fondamentali punti.

Il numero 17 della Roma è diventato in pochissimo tempo un punto fermo della squadra allenata dal tecnico Eusebio Di Francesco: Ünder a suon di gol e di prestazioni certamente confortanti sta facendo sognare i tifosi giallorossi e se capita qualche volta che il buon Dzeko incappa in una giornata “no”, ecco salire sugli scudi il giovanissimo talento turco.

Ora la Roma può affrontare più serenamente la trasferta in terra ucraina di Champions contro lo Shakhtar: con qualche certezza in più ed un Ünder in gran spolvero, pronto a dire la sua anche in ambito europeo. I giallorossi possono puntare su di lui per rendere meno amaro lo score continentale delle nostre italiane, le quali hanno arrancato non poco nelle recenti uscite in Coppa, con il solo Milan a salvare la faccia.

È il mese di @cengizunder! 4⃣gol in 1⃣3⃣giorni. Tutto è iniziato il 4⃣ febbraio con questa rete al Verona https://t.co/dKtRLgXOPV — AS Roma (@OfficialASRoma) February 17, 2018

Ünder, il campione prima scartato poi acclamato

Stavolta sembra che Monchi abbia avuto ragione: il dirigente giallorosso aveva portato Ünder a Trigoria la scorsa estate tra lo scetticismo generale. Il giovane attaccante della Roma è andato a segno per la quarta volta nelle ultime tre gare, prova tangibile dello straordinario momento di forma del talentuoso calciatore.

Il tecnico Di Francesco in conferenza stampa ha elogiato Ünder, sottolineando come il ragazzo da quando è arrivato a Roma ha lavorato sodo per raggiungere i risultati prefissati. Davvero interessanti le caratteristiche del calciatore turco, come evidenziate dal trainer giallorosso: mezzi tecnici notevoli e velocità di tiro impressionante.

Una chance in Champions League sicuramente gliela darà, anche perché non si può rinunciare a Ünder che gioca in queste eccezionali condizioni, ma soprattutto segna e sforna assist ai compagni, come domenica scorsa nel match casalingo contro il Benevento.



Acquistato la scorsa estate dal Basaksehir, compagine turca, per la cifra di 15 milioni di euro, oggi Ünder, se continua così, vedrà lievitare la sua valutazione. C’è già chi parla di una possibile plusvalenza ma Eusebio Di Francesco intende tenerselo stretto. Oggi l’attaccante è utile come non mai alla causa giallorossa, per cui guai a parlare di cessione sin da ora.

Per Ünder la situazione non può che migliorare: il talento c’è, le condizioni per far bene anche, Roma può dargli tanto come piazza. Ora sta a lui cavalcare l’onda.