La sessione estiva di mercato si vicina e si stanno già preparando le prime trattative.

Il Napoli sembra volere fortemente un centrocampista del Barcellona, ma la conquista del cartellino del calciatore non è per niente semplice visto che i blaugrana hanno fissato una clausola liberatoria di ben 50 milioni di euro.

Il giocatore in questione è Denis Suarez, classe 1995, al Barcellona da 2 stagioni ma che non riesce a trovare un posto stabile all’interno dell’undici schierato da Ernesto Valverde, soprattutto dopo l’arrivo di Coutinho.

Il Barca non sembrerebbe, per il momento, disposto a lasciare andare il 23enne, ma il ragazzo sarebbe al contrario pronto a partire per iniziare una nuova avventura.

A fare le veci del club partenopeo ci ha pensato Raul Albiol, suo connazionale.

Secondo la stampa spagnola, più precisamente secondo Don Balon, il difensore spagnolo avrebbe parlato col suo compagno di nazionale per convincerlo ad approdare nella squadra azzurra.

Denis Suarez non è la prima volta che viene accostato alla formazione campana, già nella sessione estiva della scorsa stagione era stato segnato sul taccuino di Cristiano Giuntoli visto il gradimento di mister Maurizio Sarri e del patron Aurelio De Laurentiis per il giovane centrocampista ex Villareal.

Albiol avrebbe quindi avuto, durante questi giorni, un colloquio con il ragazzo per ribadirgli l’interesse del club di De Laurentiis nei suoi confronti e per cercare di eliminare la concorrenza.

Già, perché sul giovane talento non ci sarebbe solo il club italiano, ma anche l’Atletico Madrid di Simeone, il quale ha individuato in lui il nuovo Arda Turan, nell’Atletico fino al 2015 ora in prestito dal Barcellona all’Instanbul B.B..

Dopo aver rifiutato varie offerte, questa volta, magari dopo il colloquio con il difensore spagnolo, dovrebbe essere molto più vicino al trasferimento in Italia.