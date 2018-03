Argentina, Higuain torna in Nazionale: “Voglio divertirmi e far divertire”

Gonzalo Higuain è stato convocato nuovamente dalla Nazionale Argentina, che il prossimo venerdì in quel di Manchester affronterà l’Italia. Un grande ritorno quello del Pipita, che per un breve periodo non era più stato preso in considerazione dal ct per via della sua condizione fisica che non era ancora al meglio.

Oggi Higuain sembrerebbe stare piuttosto bene e si è dichiarato entusiasta del suo ritorno in maglia Albiceleste: “voglio divertirmi e far divertire, è il bello del calcio, uno sport che però ha anche i suoi lati negativi: fai 7 gol in sette partite, poi all’ottava non segni e quello che hai fatto prima viene cancellato, ma ormai ci sono abituato e andro’ avanti ancora a lungo. Il mio ritorno? Ho parlato con Sampaoli, ho avuto un momento non al top della forma, ma ora sto molto meglio e sono pronto ad aiutare l’Argentina, sono felice di essere di nuovo qui”.

Parole che trasmettono sicuramente grande entusiasmo alla squadra e ai tifosi, poiché avere un Higuain al meglio è sempre un vantaggio per qualunque squadra, poiché riesce a fare sempre la differenza e sopratutto ad essere incisivo. Nelle ultime uscite in bianconero l’attaccante ha dimostrato di essere tornato nelle sue condizioni migliori, specialmente nel doppio confronto con il Tottenham, dove il Pipita ha giocato un ruolo da vero protagonista.