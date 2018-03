Arsenal-Milan 3-1: impresa fallita dagli uomini di Gattuso. Gunners ai quarti (Video e Gol)

Il Milan viene eliminato dall’Arsenal e fallisce la rimonta all’Emirates Stadium. I rossoneri perdono 3-1 dopo averci provato per quasi 70 minuti, ma la papera di Donnarumma ha spezzato le gambe agli undici di Gattuso. Eppure i rossoneri erano passati in vantaggio con Calhanoglu con un bel tiro da fuori area, ma poi il rigore dubbio di Rodriguez ha fatto si che i Gunners tornassero subito in parità l’incontro. Nel secondo tempo l’incontro definitivamente si è chiuso poi dopo con la papera di Donnarumma anche con il gol di Wellbeck. Ai quarti di finale ci và l’Arsenal, mentre per il Milan oltre alla finale di Coppa Italia rimane la rincorsa alla Champions.

90’+2′- L’arbitro fischia la fine dell’incontro.

90’+1′- Suso fermato a limite dell’area di rigore.

90′- Ci saranno due minuti di recupero.

89′- Cross di Andrè Silva che termina in area di rigore con la palla che termina in fallo laterale.

88′- Conclusione di Wilshere da fuori area con la palla che termina di poco a lato.

85′- GOOOLLLLLL!!!! 3-1 Arsenal con Wellbeck che approfitta di una serie di batti e ribatti in area di rigore del Milan e di testa semplicemente getta la palla in rete.

84′- Palla profonda di Donnarumma che termina in fallo laterale.

81′- Tiro di Locatelli respinto dalla difesa dell’Arsenal.

78′- Esce Ozil ed entra Kolasinac.

77′- Kalinic fermato prima di involarsi verso l’area di rigore.

76′- Borini pesca Andrè Silva in area di rigore con la palla che termina alta dopo la parata di Ospina.

73′- Cross di Borini male che termina sul fondo.

70′- GOOOLLLLLL!!!!! 2-1 Arsenal con autorete di Donnarumma che para la palla, la quale sfortunatamente termina in rete.

69′- Esce Calhanoglu ed entra Bonaventura.

68′- Esce Mkhitharyan ed entra Elneny.

67′- Cross di Bomucci che pesca Kalinic in area che con un colpo di testa manda la palla a rete e Ospina però fa sua la sfera.

66′- Fuori Cutrone ed entra Kalinic.

65′- Bomucci chiude su Wilshere e fa ripartire l’azione.

64′- Battuto il corner con la palla che arriva a Montolivo fuori area ma il tiro di Montolivo termina alto sopra la traversa.

63′- Cross di Calhanoglu con Chambers che chiude in angolo il pericolo.

60′- Giallo per simulazione per Suso che si lascia cadere a terra dopo il contatto con Mustafi.

59′- Mezza sforbiciata di Cutrone che termina di poco fuori.

58′- Andrè Silva finisce a terra in area di rigore. C’è un contatto e l’arbitro lascia continuare.

56′- Cross di Cutrone con Chambers che lo smorza e dà la sfera ad Ospina.

55′- Ozil di rimorchio passa a Ramsey che tira alto sopra la traversa.

54′- Tiro di Suso che termina di poco a lato.

52′- Contropiede Arsenal con Ozil che costruisce un traversone in area di rigore ma nessuno prende la sfera.

50′- Fallo di mano di Montolivo dopo il tacco di Wilshere. L’Arsenal riparte con un calcio di punizione.

49′- Bellerin trova da solo Mikhitharyan che tira e Donnarumma si rifugia con una palla in corner.

49′- Suso su taglio di Calhanoglu non riesce a prendere la palla.

48′- Scambio Bellerin-Ramsey che tira liberamente in area di rigore ma Donnarumma lesto para.

46′- Tiro di Kessie dopo lo scambio con Andrè Silva. Ospina fa sua la sfera.

45′- Si riparte.

SECONDO TEMPO

45’+2′- L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Terminata la prima frazione.

45’+2′-Kessie ferma Mikitheryan in area di rigore poi dopo Wilshire tira da fuori area con Donnarumma che para.

45′-Saranno due i minuti di recupero.

44′-Monreal bloccato da Calhanoglu in area di rigore.

43′-Tiro di Cutrone deviato in angolo.

42′-Giallo per Borini dopo atterramento di Chambers.

40′-Ammonito per proteste Andre Silva per presunto mani di Chambers in area di rigore.

38′-GOOOLLLLL!!!! 1-3 Arsenal con Wellbeck che realizza il rigore per gli inglesi.

37′-Calcio di rigore assegnato dall’arbitro per l’atteramento di Wellbeck di Rodriguez.

35′-GOOOLLLLL!!!!!! 0-1 Milan con Calhanoglu che fa partire un bolide da fuori area che si insacca in rete.

33′-Cross di Suso ma non trova nessuno in area perchè la palla è molto alta.

32′-Calhanoglu fermato in fuorigioco dopo il lancio di Andrè Silva.

30′-Monreal feram Borini in area e fa partire l’azione poi spezzata da Bonucci.

28′-Cross di Ramsey ma la palla esce e il Milan riparte da una rimessa dal fondo.

26′-Borini travolto da Monreal e quindi il Milan riparte da un calcio di punizione.

24′-Tiro di Wellbwck con Donnarumma che para la conclusione.

23′-Corner non andato a buon fine la palla passa all’Arsenal.

22′-Traversone di Suso che viene deviato in corner.

20′- Ozil per Miktharyan ma poi la palla termina sul fondo e l’azione pericolosa dell’Arsenal in area finisce male.

19′- Monreal in area ma Borini salva su di lui.

18′- Fuorigioco di Cutrone.

17′-Colpo di testa di Romagnoli poi passa a Rodriguez ed entrambi salvano il Milan da un’azione pericolosa degli inglesi in area di rigore.

15′-Traversone di Calhanoglu ma la difesa dell’Arsenal spazza la palla fuori dall’area.

13′- L’Arsenal controlla la sfera e il Milan riparte di contropiede.

9′-Esce per infortunio Koscielny ed entra Chambers.

7′-Fuorigioco di Mkhtharyan.

4′-Bellerin calcia da posizione ravvicinata e la palla termina di poco fuori a lato.

2′-Andreè Silva colpo di testa alto sopra la traversa.

1′-Iniziato il match.

19:52- FORMAZIONE UFFICIALE ARSENAL (4-3-2-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Welbeck, Ozil. All.: Wenger.

19:50- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

19:45- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Arsenal-Milan. Tra poco conosceremo le scelte dei due alleantori Wenger e Gattuso.

18:05- PROBABILE FORMAZIONE ARSENAL (4-3-2-1): Ospina-Ballerin-Mustafi-Koscielny-Monren-Wishere-Xhaka-Ramsey-Mkhitaryan-Ozil-Wellbeck. All. Wenger

18:00- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): G. Donnarumma-Borini-Bonucci-Romagnoli-R. Rodriguez-Suso-Kessie-Montolivo-Calhanoglu-A. Silva-Cutrone. All. Gattuso

Ritorno degli ottavi di Europa League con il Milan che gioca in Inghilterra a Londra contro l’Arsenal. La gara dell’Emirates Stadium si è trasformata in un’impresa dopo il 2-0 degli inglesi a San Siro. Gattuso però ci crede ancora e richiama tutti a dare il tutto e per tutto in campo. Il tecnico rossonero ci prova con la coppia Andreè Silva-Cutrone. Saranno loro principalmente con i gol a ribalatare il pesante svantaggio dell’andata. tra difesa e centrocampo ci sarà un po’ di turnover. A destra, nella retroguardia rossonera con i soliti quattro elementi, Fabio Borini dovrebbe spuntarla sul colombiano Cristián Zapata; in mezzo al campo, con Franck Kessié dovrebbe esserci Riccardo Montolivo al posto di Lucas Biglia. Gli esterni saranno Suso e Çalhanoğlu. Inizialmente partirà dalla panchina Bonaventura.

Nella fila dell’Arsenal, Wenger recupera, rispetto la gara del Meazza, gli esterni di difesa titolari, gli spagnoli Héctor Bellerin e Nacho Monreal, che dovrebbero prendere il posto, sulle corsie esterne dell’inglese Chambers e del bosniaco Kolasinac. Per quanto riguarda gli altri reparti, tutto confermato con Wellbeck unica punta sostenuto dall’amico Mlhhirtaryan e dal genio del tedesco di origine turca Ozil.