AS Monaco, Pellegri ko per pubalgia: martedì l’operazione

Pietro Pellegri ha lasciato il Genoa, la squadra per cui tifa sin da bambino e quella che lo ha visto crescere professionalmente fino al debutto e ai primi gol in Serie A, per accasarsi al Monaco. Nuova avventura – non troppo distante da casa – per lui che però non sembra essere partita nei migliori di modi. Dal suo arrivo nel Principato di Monaco il giovane, classe 2001, non è riuscito ad avere in Ligue 1 lo stesso impatto avuto nel massimo campionato italiano. La concorrenza in attacco è davvero spietata e trovare spazio davanti con Radamel Falcao e Stevan Jovetic su tutti ma anche Keita Balde, ex Lazio e con il fratello minore in forza alla Primavera blucerchiata, non è certo facile.

A complicare le cose ora si ci è messo anche un infortunio. La pubalgia sembra non dare tregua a Pellegri e lo staff medico club ha deciso di optare per l’operazione. L’annuncio lo ha dato direttamente la stessa società monegasca attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale.

🚨 Pietro Pellegri sera opéré demain (mardi) d’une pubalgie. Il sera indisponible pour une durée d’environ six semaines. pic.twitter.com/wU8t6X2STw — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 5, 2018

L’intervento si svolgerà domani poi il giocatore dovrà osservare un periodo di stop di circa 6 settimane prima di essere di nuovo a disposizione del tecnico Jardim. Una brutta tegola per il Monaco con l’infortunio dell’ex grifone che si aggiunge a quello patito da Falcao ad inizio dello scorso mese nella gara contro l’OL. L’attaccante colombiano però dovrebbe essere ormai pronto al rientro e quindi i biancorossi possono tirare un sospiro di sollievo.La scelta dell’operazione chirurgica è stata dettata dalla voglia del club del Principato di avere a disposizione e al massimo della condizione fisica il giocatore per la prossima stagione visto anche il cospicuo investimento fatto per strapparlo ai rossoblù.

Ma questo periodo di inattività forzato costringerà quasi sicuramente Pellegri a saltare l’amichevole tra la sua attuale squadra e il Genoa prevista per fine marzo. Non ci sarà in campo ma sicuramente assisterà alla sfida dalle tribune con il cuore diviso a metà: tra il tifo per i suoi ex e attuali compagni di squadra.