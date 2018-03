Barcellona-Chelsea diretta tv e live streaming oggi 14/3

Barcellona-Chelsea vale l’accesso ai quarti di finale di Champions League: dopo l’1-1 maturato allo Stamford Bridge di Londra, in virtù delle reti siglate da Willian e Messi, le due compagini si affrontano al Camp Nou con fischio di inizio previsto per le ore 20.45.

Dopo l’avvincente sfida tra PSG e Real Madrid, gli ottavi della maggiore competizione continentale ci offrono un’altra entusiasmante sfida che consentirà ad una delle due squadre di entrare nel ranking delle prime otto formazioni d’Europa per la stagione 2017/2018.

I precedenti di Barcellona-Chelsea sono in leggero favore dei londinesi, che hanno battuto i blaugrana in 4 occasioni, sono 6 invece i pareggi e 3 le affermazioni dei padroni di casa. Unica nota positiva è che i Blues non hanno mai vinto al Camp Nou: nelle trasferte dei londinesi in terra catalana si segnalano 4 pareggi e due sconfitte, seppur datate, ossia stagione 1999/2000 e 2004/2005.

A dirigere l’incontro Barcellona-Chelsea è stato designato il signor Damir Skomina: si contano 3 precedenti per i blaugrana con il fischietto sloveno, che nella circostanza hanno agguantato due vittorie ed un pareggio; sono 5 invece le gare dei Blues dirette da Skomina, si segnalano una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Barcellona-Chelsea, le probabili formazioni di scena al Camp Nou

Il tecnico catalano Valverde recupera in extremis Iniesta, ma non riesce a fare altrettanto di Semedo, fuori dai giochi, mentre Coutinho non è nella lista Champions. Possibile impiego di Sergi Roberto quale terzino destro, mentre Paulinho avrà il compito di innescare le sortite offensive di Messi e Suarez.

Il tecnico dei Blues Conte invece dovrebbe relegare Morata in panchina, così come per l’italiano Zappacosta, riproponendo lo stesso undici iniziale della sfida di andata. Unica punta Hazard, supportato da Pedro e Willian. Sulla destra spazio a Moses.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Paulinho; Suarez, Messi.

CHELSEA (3-4-2-1): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Fabregas, Kantè, Alonso; Pedro, Willian, Hazard.

Dove vedere Barcellona-Chelsea in diretta tv e live streaming

L’incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Barcellona-Chelsea sarà visibile solamente in digitale terrestre, sulla piattaforma Mediaset Premium, sul canale Premium Sport con diretta a partire dalle ore 20.00.

La gara sarà visibile anche in mobilità attraverso il servizio offerto da Premium Play, applicazione a disposizione degli utenti titolare di abbonamento Mediaset per tablet, smartphone e laptop, scaricabile sui principali market store.