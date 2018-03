Bologna: Orsolini in gruppo, si rivede Da Costa

Continua la marcia di avvicinamento del Bologna in vista della gara interna di sabato alle 12.30 contro la Roma. Questa mattina Donadoni ha fatto svolgere ai suoi giocatori esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema, con Riccardo Orsolini che si è allenato regolarmente.

ai box rimane fermo solamente Emil Krafth che ha saltato gli impegni della nazionale svedese per via di una lombalgia. Intanto il preparatore Giovanni Andreini ha fatto il punto della situazione sulla condizione fisica della sua squadra: “Nonostante l’assenza dei nazionali abbiamo lavorato molto bene, alzando molto i carichi di lavoro, vista che questa è l’ultima sosta prima della fine del campionato. Ieri abbiamo fatto un lavoro intenso sul movimento con la palla, mentre da domani inizieremo a preparare in maniera molto scrupolosa la partita contro la Roma. Di recente abbiamo aggregato anche dei ragazzi della Primavera che ci hanno aiutato nell’eseguire le esercitazioni a tutto campo.” Sui giocatori che hanno recuperato dagli infortuni:” Orsolini e Poli stanno bene si stanno allenando intensamente e con la Roma ci saranno. Da Costa sta approcciando la ripresa sul campo col preparatore Luca Bucci, e sta a partecipando sempre più alle partitelle con la squadra. Siamo ottimisti sul suo recupero”.

In porta domenica potrebbe esordire il terzo portiere Santurro, dato la squalifica di Mirante.