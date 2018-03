Cagliari-Lazio di questo pomeriggio mette in palio punti preziosi per entrambe le compagini: la sfida della Sardegna Arena valida per la ventottesima giornata di Serie A può significare molto pere ambizioni dei due club.

I sardi sono a ridosso della zona calda della classifica a quota 25 punti: le quattro lunghezze che separano i rossoblu di mister Diego Lopez non consentono di dormire sonni tranquilli, per questo motivo è necessario vincere assolutamente in casa contro la Lazio. I biancocelesti, dal canto loro, sono insidiati dall’Inter, che dopo un periodo tra alti e bassi, è tornato a farsi sentire alle spalle proprio della formazione allenata da Simone Inzaghi. Distanti quattro lunghezze dai cugini della Roma, Immobile e compagni devono battere gli isolani per evitare che un passo falso possa mettere in discussione persino il quarto posto.

I precedenti di Cagliari-Lazio sembrano essere a favore dei biancocelesti, che vantano 36 successi sui sardi, avendo a riguardo tutte le competizioni in assoluto, contro le 21 affermazioni degli isolani

L’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata è stato designato per dirigere l’incontro della Sardegna Arena Cagliari-Lazio.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Lopez deve rinunciare ancora una volta a Cigarini, ma recupera in tempo Farias, che tuttavia dovrebbe partire dalla panchina: attacco affidato al tandem Han e Pavoletti. Tra i pali Cragno, difesa affidata al trio Romagna, Ceppitelli e Castan, Lykogiannis e Faragò sugli esterni, mentre Barella farà da playmaker, con Ionita e Padoin ai lati. Out Joao Pedro, sospeso per doping.

Inzaghi invece deve sciogliere ancora qualche dubbio: Luiz Felipe e Patric dovrebbero giocare dal 1′, con Bastos e Basta inizialmente relegati in panchina. Scenderanno in campo da titolari anche Parolo e Luis Alberto, quest’ultimo in pole su Felipe Anderson. Immobile guiderà l’attacco, mentre Marusic è out in quanto appiedato dal Giudice Sportivo. Caceres non convocato, mentre De Vrij potrebbe restare fuori a causa di alcuni intoppi apparentemente burocratici che l’hanno coinvolto nelle ultime ore, con conseguente convocazione da parte della Procura Antidoping per fornire chiarimenti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Han, Pavoletti.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Wallace, Radu; Patric, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Cagliari-Lazio, dove vedere la gara in diretta tv e live streaming

L’incontro Cagliari-Lazio verrà trasmesso in diretta sia su piattaforma satellitare Sky che su digitale terrestre Mediaset. Nel primo caso il match sarà visibile su Sky Calcio 2, con diretta a partire dalle ore 14.00; mentre nel secondo caso, la gara è visibile al canale Premium Sport 1.

In entrambi i casi sono disponibili delle applicazioni per smartphone e tablet, facilmente scaricabili dai principali market store: si tratta di SkyGo per la pay tv satellitare, Premium Play invece per l’emittente che opera sul digitale terrestre.