Cagliari-Lazio è la sfida di scena alla Sardegna Arena in questa ventottesima giornata di Serie A: obiettivi decisamente diversi per le due compagini, per le quali i tre punti in palio questo pomeriggio valgono davvero tanto.

I sardi sono a ridosso della zona calda della classifica a quota 25 punti: le quattro lunghezze che separano i rossoblu di mister Diego Lopez non consentono di dormire sonni tranquilli, per questo motivo è necessario vincere assolutamente in casa contro la Lazio. I biancocelesti, dal canto loro, sono insidiati dall’Inter, che dopo un periodo tra alti e bassi, è tornato a farsi sentire alle spalle proprio della formazione allenata da Simone Inzaghi. Distanti quattro lunghezze dai cugini della Roma, Immobile e compagni devono battere gli isolani per evitare che un passo falso possa mettere in discussione persino il quarto posto.

Nella storia dei due club, Cagliari-Lazio si disputa per la 73esima volta: netta supremazia dei biancocelesti, che hanno battuto i sardi in ben 36 occasioni, sono invece 15 i pareggi, mentre le affermazioni dei padroni di casa sono invece 21.

A dirigere l’incontro Cagliari-Lazio è stato designato il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: il fischietto campano ha diretto 11 volte i sardi, che hanno collezionato nella circostanza 4 vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi; sono invece 14 i precedenti per i biancocelesti, i quali hanno ottenuto 6 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Cagliari-Lazio, le probabili formazioni in campo alla Sardegna Arena

Gli isolani affrontano i biancocelesti dopo due notizie a dir poco sconvolgenti: alla tragedia dell’ex capitano rossoblu Davide Astori di domenica scorsa, si aggiunge l’inaspettata squalifica di Joao Pedro per doping.

Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, dovrà fare di necessità virtù: out Cigarini, il modulo che dovrebbe essere preferito dal tecnico rossoblu è il 3-5-2, con Cragno tra i pali, Ceppitelli centrale di difesa, a destra Romagna, al quale è stato tolto il numero 13 sulla maglie, ritirato dalla società in ricordo di Davide Astori, e a sinistra Castan. A centrocampo Barella in cabina di regia, con Ionita e Padoin ad affiancarlo, mentre gli esterni saranno Faragò e Lykogiannis. Tandem d’attacco composto da Han e Pavoletti, con Farias inizialmente relegato in panchina.

Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, deve fare i conti con il problema che ha colpito De Vrij, anche lui finito nell’occhio del ciclone in merito ad una convocazione da parte della Procura antidoping per alcuni aspetti procedurali. Sebbene la questione non è ancora delineata, il tecnico della Lazio potrebbe optare per un undici iniziale senza l’olandese, che partirebbe così dalla panchina.

Inzaghi potrebbe optare per un 3-5-1-1, con Strakosha tra i pali, terzetto di difesa composto da Luiz Felipe centrale, con Bastos a destra e Radu a sinistra. A centrocampo Lucas Leiva supportato da Parolo e Milinkovic-Savic, con Basta e Lukaku esterni; in attacco Luis Alberto è chiamato ad innescare Ciro Immobile unica punta.

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Lazio:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Han, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Crosta, Miangue, Andreolli, Pisacane, Cossu, Deiola, Dessena, Sau, Giannetti. Allenatore: Diego Lopez

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Wallace, De Vrij, Caceres, Patric, Murgia, Lulic, Nani, Caicedo, Felipe Anderson. Allenatore: Simone Inzaghi