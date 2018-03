Calcio a 5 Serie C2 Sicilia, il punto sul Girone B: si infiamma la lotta per la promozione

Si avvia alla conclusione la stagione regolare nel campionato regionale di calcio a 5 Serie C2 siciliano che, a sessanta minuti dal termine del torneo, deve ancora emettere i propri verdetti definitivi. La classifica del girone B potrà essere ribaltata dall’esito delle sfide delle gare in programma nelle due ultime giornate del torneo che si sta rivelando come non mai combattuto. La ventiquattresima giornata, andata in scena lo scorso weekend, ha visto cadere la capolista Futsal Macchitella Gela, ormai braccata in classifica dalla Nuova Pro Nissa divenuta a questo punto della stagione la vera favorita numero uno per la vittoria del torneo. Con le posizioni play off ormai consolidate rimane invece apertissima la lotta nella parte bassa della classifica: sei squadre si giocheranno negli ultimi sessanta minuti di gioco la possibilità di evitare retrocessione e spareggi play out.

Come detto la grande sorpresa della 24esima giornata del girone B del campionato di serie C2 di calcio a 5 siciliano è arrivata da San Giovanni Gemini dove la squadra di casa ha sbarrato la strada alla capolista Futsal Macchitella Gela. Un perentorio 6 a 2 per la squadra biancorossa che, nonostante l’ormai raggiunta salvezza, ha onorato il campionato infliggendo una pesante sconfitta alla capolista che, proprio a causa del k.o. contro il San Giovanni Gemini Futsal, rischia adesso di cedere lo scettro del primato alla Nuova Pro Nissa. La formazione del capoluogo nisseno si è sbarazzata agevolmente del Città di Nicosia, travolto 10 a 1, e si è portata a solo un punto dalla capolista e con una partita in meno rispetto al Futsal Macchitella Gela. 50 i punti dei gelesi, 49 quelli dei nisseni che dalla loro parte hanno adesso il calendario che sembrerebbe essere favorevole proprio alla Nissa. Infatti il Futsal Macchitella Gela nella prossima giornata osserverà il proprio turno di riposo mentre la Nissa sarà impegnata in trasferta contro il Gagliano, formazioni in lotta per la permanenza in C2. In caso di vittoria i nisseni opererebbero il sorpasso in vetta in attesa dell’ultima, decisiva, giornata di campionato quando la Nuova Pro Nissa affronterà in casa l’ormai salvo Concordia Futsal mentre il Futsal Macchitella riceverà il Città di Canicattì , impegnato nella difficile corsa alla salvezza.

Nella zona play off Pgs Vigor San Cataldo ed Atletico Campobello di Licata si giocheranno la terza piazza della classifica in un appassionante finale di stagione. Le due formazioni sono distanziate da un solo punto ed il calendario potrebbe favorire la rimonta della formazione di Campobello di Licata. Fuori dai giochi, a meno di clamorosi tonfi nelle ultime due gare di Macchitella o Nissa, l’Atletico Canicattì 5 ormai distanziato di oltre dieci punti rispetto la seconda posizione.

Tutto da scrivere invece il finale di stagione nella parte bassa della classifica. Al momento l’ultimo posto, che significa retrocessione diretta, è occupato dal Città di Canicattì, a pari punti con il Gagliano. I canicattinesi però hanno una gara in meno dovendo recuperare la sfida della 24esima giornata contro il Prizzi. La garà si disputerà sabato e molto dirà sul finale di stagione delle due squadre. I biancorossi di Canicattì con una vittoria potrebbero raggiungere a quota 21 lo Sporting Soccer lasciando all’ultimo posto il Gagliano mentre il Prizzi, attualmente a quota 23, con un successo sarebbe quasi salvo. Invischiate nella lotta per evitare i play out anche l’Argyrium ed il Città di Nicosia anche se per loro la strada verso la salvezza diretta sembra essere ormai spianata.

Classifica

Futsal Macchitella 50

Nuova Pro Nissa 49

PGS Vigor San Cataldo 46

Atletico Campobello 45

Atletico Canicattì 5 37

S. Giovanni Gemini 33

Concordia Futsal 28

Città di Nicosia 25

Argyrium 23

Prizzi 23

Sporting Soccer 21

Gagliano 18

Città di Canicatti 18