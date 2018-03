Calciomercato Juventus, si complica l’affare che dovrebbe portare Bryan Cristante all’ombra della Mole: il giovane centrocampista attualmente in forza all’Atalanta, a suon di convincenti prestazioni, ha visto progressivamente aumentare il valore del suo cartellino, il quale attualmente si attesta sui 30 milioni di euro.

Secondo quanto riporta stamane il Corriere di Torino, il duo Marotta – Paratici avrebbe di fatto incontrato difficoltà nel chiudere l’affare con i bergamaschi. Nella fattispecie, i bianconeri avevano provato a chiudere in fretta la trattativa per una cifra che si aggirava intorno ai 25 milioni di euro, ma l’interessamento di importanti top club specialmente di calibro nazionale, come Inter e Roma, ha fatto lievitare sensibilmente la valutazione di Cristante, determinando alla stregua un’asta senza precedenti.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora sonda nuovi obiettivi

L’eccessiva onerosità della trattativa che dovrebbe portare Cristante a Torino, sponda bianconera, impone scelte decisamente obbligate per la dirigenza del presidente Andrea Agnelli. In particolare, Marotta e Paratici provano a sondare nuovi possibili obiettivi di mercato, primo fra tutti Lorenzo Pellegrini della Roma. Nella speranza di affiancare il giovane centrocampista giallorosso ad Emre Can, i bianconeri potrebbero di fatto lavorare sulla clausola rescissoria sensibilmente ridotta rispetto proprio al talentuoso calciatore nerazzurro. La Roma ha di fatto fissato il prezzo della stessa sui circa 25 milioni di euro: la trattativa può certamente essere avviata, magari proponendo un’eventuale contropartita tecnica.

Sempre sull’asse Torino-Roma si snoda un altro interessante affare: si tratta di Alessandro Florenzi, 27enne calciatore in forza sempre ai giallorossi, il quale con la società di appartenenza sta valutando le condizioni per un eventuale rinnovo di contratto.

Attualmente non sembra esserci nulla di concreto, con il calciatore che potrebbe facilmente sciogliersi dal vincolo che lo lega con la società capitolina. Lo stesso Florenzi, d’altronde, si presenta quale calciatore versatile, capace di ricoprire più ruolo: un vantaggio per il tecnico Massimiliano Allegri, che può sfruttare senza ombra di dubbio questa importante caratteristica.

Nel frattempo, la Juventus sta a guardare, preparando nella circostanza la strada per affondare un possibile colpo.