Calciomercato, Psg punta Conte: per lui contratto faraonico da 11,5 milioni

Antonio Conte al centro di clamorose voci di mercato. Il tecnico del Chelsea, infatti, sarebbe nel mirino del Paris Saint-Germain. Nonostante si sia insistentemente parlato di un suo possibile ritorno sulla panchina della Nazionale italiana dopo l’addio nel 2016 al termine degli Europei, conclusi a un passo dalle semifinali, con l’uscita di scena ai rigori contro la Germania, dall’Inghilterra giungono indiscrezioni di un forte interesse da parte dei parigini per l’ex ct azzurro.

La dirigenza del club francese sarebbe ormai intenzionata a trovare un nuovo condottiero per la squadra, dopo i risultati dell’attuale tecnico Unai Emery. Infatti nonostante il Psg stia dominando la Ligue 1, ha fallito l’obiettivo più importante della stagione: quella Champions League tanto agognata e comunque alla portata visti i rinforzi di spessore messi a segno nello scorso mercato estivo. Dunque taccuino alla mano, sarebbe partito il casting per il nuovo allenatore. Stando a quanto rivela il quotidiano britannico The Guardian, Conte sarebbe il nome in cima alla lista dei preferiti del presidente Nasser Al-Khelaifi, il quale avrebbe già avviato i contatti con il leccese, avanzando una possibile offerta di 11,5 milioni euro e superando l’attuale contratto con i Blues di 10,8 milioni. Il numero 1 del Psg, tuttavia, si starebbe cautelando annotando anche i nomi altri tecnici di suo gradimento tra i quali Josè Mourinho del Manchester United, Diego Simeone dell’Atletico Madrid e Max Allegri della Juventus. Conte rimarrebbe comunque il profilo migliore per guidare una società ambiziosa come il Psg, la figura in grado di raggiungere quegli obiettivi finora sfuggiti.

L’unico ostacolo al trasferimento potrebbe essere proprio l’eventuale chiamata della Figc. Intanto le voci si rincorrono ed ecco il via al valzer degli allenatori. C’è da giurarci che ci saranno delle sorprese.