Carlo Alvino, che gaffe: non si accorge del gol di Dybala in Lazio-Juve (Video)

Lazio-Juventus sul campo è terminata con il risultato di 0-1 in favore dei bianconeri, in virtù della rete siglata da Paulo Dybala nei minuti di recupero. Allo stadio San Paolo tutti sono incollati al cellulare per “gufare” gli eterni rivali bianconeri e sperare in un prezioso pareggio e perché no ad una allettante sconfitta, allo scopo di rosicchiare più punti possibili nella accesissima lotta allo scudetto.

In collegamento dall’impianto di gioco partenopeo, il giornalista Carlo Alvino si presenta in compagnia di alcuni intraprendenti tifosi del Napoli, che attendono ferventi la fine della gara Lazio-Juventus per scoprire la potenziale possibilità di allungare in classifica proprio sui bianconeri. Tuttavia le previsioni dei presenti non vanno come desiderato e dalla gioia di un risultato utile agli azzurri si passa allo sconforto per una notizia inaspettata e clamorosamente ignorata in diretta televisiva davanti a migliaia di spettatori sintonizzati sull’emittente campana, destando naturalmente scalpore per alcuni, ma sfottò e allegoria per molti altri.

Clamorosa gaffe di Carlo Alvino su Lazio-Juventus

Nelle ultime ore sta circolando sul web il video dell’imbarazzante figuraccia commessa da Carlo Alvino che, come detto, seguiva gli ultimi minuti di Lazio-Juventus al di fuori dello stadio San Paolo in compagnia di alcuni tifosi partenopei.I fotogrammi in questione iniziano con un divertente countdown realizzato dai presenti, con il giornalista campano che annuncia ai telespettatori che in riferimento alla gara Lazio-Juventus sono stati decretati tre minuti di recupero: lo stesso Alvino spinge i biancocelesti a realizzare la rete del definitivo k.o. degli ospiti. Nella circostanza alcuni tifosi che seguono il match dell’Olimpico di Roma attraverso lo smartphone affermano di seguire il match dei rivali al solo scopo di “gufare”, giungendo persino ad imitare il verso del rapace in questione.

Nel frenetico conto alla rovescia, si sovrappongono voci che danno la squadra allenata dal tecnico Simone Inzaghi persino in supremazia rispetto proprio ai bianconeri: dopo il continuo vociare dei presenti, giunge la notizia annunciata da un tifoso partenopeo munito di smartphone della fine della gara Lazio-Juventus con il risultato di 0-0.

Si scatena la festa tra i supporters presenti, convinti di avere la ghiotta occasione di provare un deciso allungo in classifica proprio a scapito dei bianconeri, ma nel frattempo qualcosa va storto: dallo studio televisivo viene informato Carlo Alvino del risultato effettivo di Lazio-Juventus, nonché della rete di Paulo Dybala realizzata nell’extra time. Grande sconforto tra i tifosi presenti e lo stesso giornalista campano, che sembrano non rassegnarsi alla brutta notizia ricevuta in quel preciso istante: si passa così dalla gioia immensa per il passo falso dei rivali alla delusione per il risultato mal digerito proprio da questi ultimi.

Di seguito il video che nelle ultime ore è diventato virale sul web: