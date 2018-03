Champions League, Barcellona – Chelsea probabili formazioni e precedenti

Il Turno di ottavi di finale di champions League si chiuderà mercoledì 14 marzo alle ore 20:45, con la super sfida del Camp nou, dove a giocarsi la qualificazione ai quarti ci saranno Barcellona e Chelsea. La sfida di andata si concluse sull’ 1-1 con le reti di Messi e Willian, quindi tutto è ancora possibile. Per passare il al turno successivo, ai catalani basterebbe anche lo 0-0, mentre i blues dovrebbero pareggiare per 2-2. Con L’1-1 si andrebbe ai supplementari.

I blaugrana vengono dalla vittoriosa trasferta di Malaga in campionato, dove al momento sembrano non avere rivali, mentre gli uomini di Conte hanno vinto fra la mura amiche contro il Crystal Palace, e la trasferta spagnola è l’ultima chiamata per salvare una stagione alquanto deludente.

PROBABILE FORMAZIONE: QUI BARCELLONA : Diversi dubbi a centrocampo per Valverde dove deve fare a meno di Denis Suarez, ma soprattutto di Iniesta. Un’altra assenza sarà quella di Coutinho, visto che il brasiliano ha già giocato in champions con la maglia del Liverpool. Per il resto formazione confermata con il solito 4-3-3, che prevederebbe Ter Stegen fra i pali; in difesa i due Centrali dovrebbero essere Pique e Umtiti, con Vermaelen rilegato in panchina. Sugli esterni confermati Sergi Roberto e Jordi Alba. A centrocampo scelte quasi obbligate con Rakitic, Sergio Busquets e Paulinho possibili titolari. Mentre invece il trio offensivo sarà composto da Messi, Suarez e Dembelè che prenderà il posto di Coutinho.

PROBABILE FORMAZIONE: QUI CHELSEA: Il mister Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a schierare la stessa formazione della partita d’andata, ma l’assenza di David Luiz e il recupero di Alvaro Morata, gli permetterebbero qualche cambio nell’undici iniziale. Il modulo è il 3-4-2-1, con Courtois fra i pali; in difesa gli unici due sicuri sembrano essere G. Cahill e Azpilicueta, con Rudiger e Christensen in ballottaggio, con l’ex Roma favorito. A centrocampo tutto invariato rispetto alla sfida d’andata, con Moses e Alonso sugli esterni, mentre Fabregas e Kantè centrali. In attacco sicuri del posto da titolari sembrano essere Willian e Eden Hazard, mentre è dubbio fra Morata e Pedro ( grande ex della sfida insieme a Cesc Fabregas), con il secondo Favorito. Solo panchina per L’ ex Arsenal Olivier Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA ( 4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto – Pique – Umtiti – Jordi Alba; Rakitic – Sergio Busquets – Paulinho; Messi – Suarez – Dembelè.



PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA ( 3-4-2-1): Courtois; Azpilicueta – G. Cahill – Rudiger (Christensen); Moses – Fabregas – Kantè – Alonso; Willian – E. Hazard; Pedro ( Morata).

PRECEDENTI: I precedenti sono ben 13: 4 le vittorie dei blues, 3 quelle blaugrana, e ben 6 i pareggi. Lo scontro diretto più recente risale alla stagione 2011/2012, quando le due squadre si affrontarono in semifinale e il Chelsea ebbe la meglio vincendo per 1-0 a Londra e pareggiando per 2-2 in terra catalana.

Vi sono anche due precedenti agli ottavi di finale di Champions league: Nella stagione 2005/2006 ebbe la meglio il Barcellona che vinse in Inghilterra e pareggiò in casa, nella precedente edizione, quella 2004/2005, passò al turno successivo il Chelsea.