Champions League, Barcellona-Roma di nuovo ai quarti dopo 16 anni

A Nyon è stato effettuato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: doppia sfida Italia-Spagna Barcellona-Roma e Juventus-Real Madrid.

I giallorossi tornano a sfidare i catalani ai quarti di finale dopo ben 16 anni. Era il 26 febbraio del 2002 quando si affrontarono l’ultima volta Roma e Barcellona. In quell’occasione la squadra capitolina mise al tappeto gli spagnoli con reti di Tommasi, Emerson e Montella. Nel Barcellona difendeva i pali a quel tempo Pepe Reina. Al ritorno al “Camp Nou” le squadre si divisero la posta in palio con reti di Kluivert che rispose al vantaggio di Panucci.

L’ultimo confronto in assoluto risale nella Champions 2015-2016 nella fase a gironi quando erano in compagnia di Bate Borisov e Bayern Leverkusen. All’Olimpico finì 1-1 con un eurogol di Florenzi ma al ritorno il Barcellona liquidò i lupacchiotti per 6-1 sotto i colpi di un travolgente Neymar con Rudi Garcia ormai a rischio esonero. Altre sfide risalgono in pre campionato o in amichevole: nel 1953 a Caracas la Roma riuscì ad imporsi 4-2, nel trofeo Gamper del 2015 i catalani a fatica riuscirono a superare la Roma con un perentorio 3-0. Hanno parlato Francesco Totti E il ds Monchi. l’ex capitano ha dichiarato: “Se la dovranno sudare“. Il ds Monchi:” Ci è capitata la più forte in assoluto ma non partiamo battuti”. In definitiva sarà un doppio confronto da brividi per ottenere il pass delle semifinali. Sarà durissima per i giallorossi ma le imprese a volte sono realizzabili.