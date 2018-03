Consigli Fantacalcio 28^ giornata: ecco i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Riparte il Fantacalcio! Spente le luci delle Coppe Europee con gli impegni di Juventus, Milan e Lazio, ecco il campionato che torna nel vivo con l’anticipo del venerdì tra Roma e Torino. Toccherà proprio ai giallorossi all’Olimpico aprire la 28^ giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco se la vedrà contro i granata guidati da Mazzarri in panchina ma soprattutto da Belotti, a caccia del gol numero 50 nel nostro campionato. Il turno proseguirà poi con il derby tra Verona e Chievo di sabato per poi terminare con gli impegni domenicali di tutte le altre. Juventus-Udinese e Genoa-Milan andranno in campo nel pomeriggio alle 15 e alle 18, mentre alle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match di giornata tra Inter-Napoli. Ma andiamo subito a vedere tutti i Consigli Fantacalcio per la 28^ giornata.

Consigli Fantacalcio 28^ giornata: Portieri

Partiamo subito da uno dei dubbi maggiori per ogni fantallenatore, il portiere. Per questo turno gli estremi difensori consigliati sono due: Sorrentino del Chievo impegnato nel derby con il Verona e Donnarumma contro il Genoa. Partite sulla carta facili che non dovrebbero riservare particolari sorprese in termini di gol subiti. Se volete provare qualcosa di diverso ecco Viviano contro il Crotone e Buffon contro l’Udinese ma attenzione a Szczesny che potrebbe essergli preferito. La scommessa low cost è Meret della Spal contro il Sassuolo. Il giovane portiere ha fatto vedere di sapere il fatto suo e contro l’attacco neroverde potrebbe risultare decisivo. Sconsigliati Handanovic e Reina impegnati nel big match di domenica sera a San Siro.

Consigli Fantacalcio 28^ giornata: Difensori

Reparto di difesa che spesso porta bonus imprevisti. Questo turno è particolarmente adatto ai colpitori di testa. Acerbi, Cacciatore e Silvestre potrebbero essere i tre da schierare se si vuole rischiare qualcosa. Se volete accontentarvi della sufficienza e puntare su altri reparti per i bonus, allora andate sui difensori della Juventus Benatia e Chiellini, ma occhio anche a Rugani che potrebbe essere preferito ad uno dei due dopo l’impegno della Champions. Bonucci, Romagnoli e De Vrij alternative molto valide. Se credete invece alle follie del Fantacalcio schierate Kolarov della Roma. Contro il Torino ha già segnato all’andata. Che possa fare il bis?. La scommessa è Toloi dell’Atalanta, bravo sia da assist man che da goleador. Contro il Bologna può portare bonus.

Consigli Fantacalcio 28^ giornata: Centrocampisti

Ci avviciniamo sempre più alle zone hot per i bonus. Ecco allora i centrocampisti che questa giornata potrebbero fare la differenza. L’impegno in trasferta della Lazio contro il Cagliari sembra l’occasione giusta per rivedere esultare Luis Alberto e Felipe Anderson. Ecco quindi i due top consigliati di giornata. Bonaventura del Milan e Veretout della Fiorentina potrebbero completare il reparto. Il primo con gli inserimenti sempre pericolosi e il secondo con il tiro da fuori e i calci di punizione. Le scommesse sono Dzemaili e Birsa. Da evitare Gagliardini dell’Inter contro il Napoli. Allan e Hamsik schierabili ma attenzione, le grandi partite sono sempre un grande punto interrogativo meglio virare su altri.

Consigli Fantacalcio 28^ giornata: Attaccanti

Ed eccoci al reparto offensivo. Gli attaccanti, sono loro che fanno la differenza. Per questo 28esimo turno di Serie A sono davvero tanti i dubbi. Dzeko è squalificato contro il Torino e al suo posto avrà una grande occasione Schick. Meglio puntare su altri, magari schieratelo primo panchinaro. Icardi sfiderà Mertens e Insigne. Tra i tre citati le statistiche dicono Mertens perché Insigne non ha ancora messo a segno un gol contro i nerazzurri a San Siro e il capitano nerazzurro torna dopo l’infortunio. L’argentino non sarà al meglio ma l’Inter ha bisogno dei suoi gol. Potete rischiare!

La certezza è Ciro Immobile. In Sardegna contro il Cagliari potrebbe allungare in classifica marcatori. Sembra possa essere la sua giornata. Per completare il reparto, altri due che hanno già colpito in settimana sono Higuain e Dybala, impossibile non schierarli. Validi anche Cutrone e Quagliarella contro Genoa e Crotone, hanno già segnato più volte in questo campionato e non intendono fermarsi. La scommessa di giornata? Antenucci della Spal.