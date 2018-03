Consigli Fantacalcio 30^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Anche alla vigilia di Pasqua si gioca in Serie A e quindi tutti pronti a schierare la formazione anche al Fantacalcio! La 30^ giornata si prospetta molto interessante. Si parte con il lunch match Bologna-Roma alle 12.30 e si prosegue fino al big match della serata tra Juventus-Milan all’Allianz Stadium. Nel pomeriggio tutte le altre con l’Inter impegnata a San Siro contro il Verona e il Napoli in trasferta alle 18 contro il Sassuolo. Ma andiamo subito a vedere cosa ci riserva questa giornata con tutti i Consigli Fantacalcio 30^ giornata ruolo per ruolo.

Consigli Fantacalcio 30^ giornata: Portieri

Come sempre si parte dal ruolo delicato dell’estremo difensore. I portieri consigliati in questo turno sono Alisson contro il Bologna e Handanovic contro il Verona. Roma e Inter dovrebbero garantire una solida prestazione anche difensiva, e i due tra i pali si sono dimostrati tra i migliori in questo campionato. Ottima scelta anche Reina, il portiere con più clean sheet della stagione. Strakosha valida alternativa ai tre prima citati. Scommessa della settimana? Perin del Genoa contro la Spal. Buffon e Donnarumma, solitamente sempre buone scelte, sono impegnati nel big match di giornata. Meglio virare su altri.

Consigli Fantacalcio 30^ giornata: Difensori

Passiamo al reparto arretrato. In difesa l due prime scelte sono assolutamente Skriniar e Koulibaly. A completare un eventuale reparto a tre Manolas o De Vrij contro Bologna e Benevento non dovrebbero avere troppi problemi. Se volete invece puntare a bonus e quindi fare delle scelte più rischiose ecco 4 proposte molto interessanti: Cancelo, Kolarov, Cacciatore e … Bonucci! Sì, il centrale del Milan potrebbe essere la sorpresa che cambia il risultato del vostro Fantacalcio. Contro la sua ex squadra, il numero 19 potrebbe fare il classico gol dell’ex davanti ai tifosi dell’Allianz Stadium. Scelta azzardata che solitamente andrebbe evitata, ma in questo caso la storia, calcistica, di Bonucci e la Juve potrebbe riservare ancora un episodio a sorpresa.

Da evitare la difesa del Benevento contro la Lazio e anche quella del Verona contro l’Inter di Icardi.

Consigli Fantacalcio 30^ giornata: Centrocampisti

Stiamo per arrivare al reparto avanzato ma adesso anche i centrocampisti sono diventati fondamentali. Spesso in proiezione offensiva, i gol dalla mediana cambiano le partite reali ma anche e soprattutto quelle al Fantacalcio. I tre consigliati in questo turno sono Perotti della Roma, Milinkovic Savic della Lazio e Cristante dell’Atalanta. Bologna, Benevento e Udinese potrebbero essere vittime dei loro gol. Ottime alternative Felipe Anderson e Luis Alberto, ma attenzione a chi dei due biancocelesti scenderà in campo, i due sono infatti in ballottaggio; anche Candreva e Perisic potrebbero stupire. L’italiano è alla ricerca del primo gol stagionale con i nerazzurri, il croato invece è tornato al gol contro la Sampdoria e non vuole più smettere. Da evitare assolutamente Missirioli e Magnanelli del Sassuolo, contro il Napoli avranno vita dura e il cartellino è in agguato. In Juventus-Milan se volete rischiare provate Pjanic. Le sue punizioni potrebbero far male.

Consigli Fantacalcio 30^ giornata: Attaccanti

Ed eccoci all’attacco! Le punte consigliate la settimana scorsa hanno fatto faville e il poker di Icardi avrà fatto felici molti fantallenatori. Anche questo weekend il bomber argentino dell’Inter è tra quelli da schierare assolutamente. Nel mirino la testa della classifica cannonieri ma a lottare con lui ci sarà anche Ciro Immobile. Il laziale contro il Benevento è il top tra gli attaccanti. Dopo le occasioni sprecate in amichevole con la Nazionale, sarà difficile vederlo sbagliare contro l’ultima in classifica. Terzo e ultimo attaccante di giornata è Mertens. Il Napoli ha bisogno anche dei suoi gol per mettere pressione alla Juve. Il Sassuolo può essere il bersaglio ideale per tornare ad esultare. Attenzione anche Dzeko e Higuain contro Bologna e Milan. I due bomber sono a caccia di reti decisive per prendere fiducia in vista delle partite di Champions League. Due scommesse questa settimana: Han del Cagliari e Pandev del Genoa rispettivamente contro Torino e Spal. Provateci!