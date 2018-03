Coppa d’Asia, nel 2019 con 24 nazionali: il quadro completo

Con la giornata di oggi si è completato il quadro delle nazionali partecipanti alla prossima Coppa d’Asia. La fase finale della competizione a cadenza biennale, si terrà in Arabia Saudita dal 5 gennaio al 1 febbraio del 2019. Al 17esima edizione sarà la prima ad ospitare ben 24 squadre. Un numero molto ampio per una competizione come questa, che dai 12 partecipanti dell’edizione del 2000, è arrivata a raddoppiare la quota.

L’Australia campione in carica dovrà vedersela con le solite note Giappone, la Cina di Marcello Lippi, Corea del Sud, Iran, ma soprattutto fanno il proprio debutto due nazionali. Si tratta del Kyrgyzstan e delle Filippine. Questo il quadro completo di tutte le nazionali iscritte.

Arabia Saudita, Australia, Bahrain, Cina, Corea Del Nord, Corea Del Sud, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone Giordania, India, Iran, Iraq, Kyrgyzstan, Libano, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Thailandia, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.