Davide Astori, coreografia e minuto di silenzio in Fiorentina-Benevento (Foto e Video)

Tanta commozione e tanta partecipazione all’Artemio Franchi prima di Fiorentina-Benevento. Toccante il ricordo del capitano viola, Davide Astori dove, non solo la Curva Fiesole, ma tutto lo stadio ha reso omaggio al difensore in maglia numero 13. Che l’emozione la facesse da padrona si era già capito durante il riscaldamento delle squadre: silenzio surreale per uno stadio, tanti applausi ricambiati anche dalla squadra di casa e degli ospiti e tutta la Fiorentina – staff tecnico incluso – in campo con la maglia del capitano.

Il minuto di silenzio prima del fischio di inizio è durato sicuramente più del previsto tra le lacrime dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti. E al termine un grande palloncino con il numero 13 si è levato verso il cielo insieme a tanti altri viola e bianchi.Ad inizio match è la commozione a farla da padrona con tanti cori dedicati ad Astori e con Pioli in panchina – che a fatica trattiene le lacrime – che prova ad incoraggiare i suoi. La Fiorentina cerca il gol da dedicare al proprio capitano ma l’emozione toglie lucidità ai padroni di casa sotto porta.

Ma al minuto 13 il gioco si ferma e lo stadio ricorda Astori con una coreografia da brividi. La Curva Fiesole si colora di viola e al centro, tra due bande laterali biancorosse – i colori della città – la scritta “Davide 13”. In campo tante lacrime e, a quelle dei giocatori, si aggiungono anche quelle della classe arbitrale. Gioco di nuovo fermo per più del classico minuto con nessuno che si sente di interrompere il ricordo.

E questo da ancora più forza alla Fiorentina che vuole a tutti i costi regalare una gioia al suo capitano. Passano 13 minuti, è il 26esimo e la viola trova la via del gol: Vitor Hugo stacca di testa e fa 1-0. A segno il numero 31, esattamente il numero del capitano letto al contrario, e tutta la Fiorentina abbracciata prima che il brasiliano mostri allo stadio la maglia con la foto di Astori.

Foto di Paolo Mugnai