De Biasi, rutto in diretta durante Inghilterra-Italia (Audio)

De Biasi alla Fantozzi. Per il ragioner Ugo era un must: vestaglione di flanella, frittatona di cipolle e rutto libero. Gianni De Biasi lo ha preso in parola. L’ex commissario tecnico dell’Albania ha infatti emulato Paolo Villaggio durante Inghilterra-Italia. De Biasi ha infatti ruttato durante il collegamento con Wembley. Il pareggio degli azzurri di Gigi Di Biagio non passerà alla storia, ma certo l’inciampo di De Biasi resterà per tanto tempo nella memoria dei tifosi italiani. Il video è diventato virale in poco tempo, facendo impazzire il popolo dei social che si è scatenato nei commenti più ironici. Un gesto chiaramente involontario quello dell’ex allenatore di Modena e Brescia, che ora lo renderà forse più famose delle sue imprese da tecnico.

De Biasi e un calcio italiano sempre fantozziano

Un sorriso per gli appassionati di calcio italiani che forse ancora non hanno realizzato il fatto che l’Italia non giocherà i prossimi mondiali di Russia. De Biasi in versione Fantozzi farà parlare di Inghilterra-Italia più del pareggio degli azzurri o del gol su rigore di Insigne. Una rete che spezza un digiuno di gol azzurri che durava dallo scorso ottobre contro l‘Albania. Da:“ Chi ha fatto palo” al rutto di De Biasi, il calcio italiano di oggi resta molto fantozziano. Speriamo che il futuro sia più azzurro e meno “rumoroso”.

L’audio del rutto di De Biasi durante Inghilterra-Italia: