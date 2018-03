Mercato Napoli, i partenopei puntano Denis Suarez del Barcellona

Il Napoli vuole puntare in alto con il calciomercato di quest’estate, cercando di consolidare il proprio posto come uno dei club più importanti d’Italia e diventare una delle squadre più forti d’Europa. Per questo motivo, il club partenopeo avrebbe puntato il centrocampista del Barcellona, Denis Suàrez, il quale non trova un posto stabile nell’undici blaugrana. La trattativa comunque non si prospetta semplice. Suàrez è vincolato da una clausola liberatoria di 50 milioni di euro e i blaugrana non sembrano intenzionati a lasciarlo partire per una cifra inferiore. Notevole anche la concorrenza con molti club di Premier League sulle tracce del talento del Barcellona.

Suàrez, classe 1994, cresce calcisticamente nelle giovanili del Celta Vigo. Passa poi, nel 2011, al Manchester City, venendo convocato per la prima volta in prima squadra nella partita di League Cup contro il Birmingham City.

Nel 2013 si trasferisce a Barcellona nella squadra riserve. Nella seconda serie spagnola gioca il suo primo anno da professionista, realizzando 7 gol e 12 assist in 36 partite. Tra il 2014 e il 2016 passa al Siviglia e poi al Villareal, per poi essere ripreso dal Barcellona che decide di esercitare il diritto di riacquisto fissato a tre milioni e mezzo. Da allora posto stabile in prima squadra ma poco spazio tra i titolari.