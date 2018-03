Dove vedere Juventus-Udinese in diretta TV e streaming gratis oggi 11 marzo

Juventus-Udinese è la sfida delle 15 che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. Il match, valido per la 28^ giornata di Serie A vedrà le due compagini affrontarsi con obiettivi ben differenti.

La squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria in rimonta in Champions League contro il Tottenham, vuole proseguire la marcia in campionato. La Juventus è infatti reduce da 10 vittorie consecutive e non ha intenzione di rallentare. Con 68 punti e una partita da recuperare rispetto al Napoli, i bianconeri possono compiere il sorpasso proprio ai danni dei partenopei che saranno poi impegnati all’ora di cena contro l’Inter a San Siro. L’Udinese di Massimo Oddo, dopo un brillante avvio con il tecnico alla guida della squadra, non è più riuscita a vincere. Infatti i friulani non hanno ancora trovato i tre punti in questo 2018 e la sfida allo Stadium sembra essere davvero proibitiva.

La Juventus farà riposare probabilmente Dybala, decisivo sia contro la Lazio che contro gli Spurs in Coppa. Senza Lichtsteiner e Alex Sandro squalificati tornano sulle corsie esterne De Sciglio e Asamoah. Al centro della difesa giocherà probabilmente Rugani. In mezzo al campo Marchisio potrebbe essere titolare al posto di Khedira. In avanti, detto di Dybala, torna Mandzukic a disposizione. Sarà il croato ad affiancare Higuain e Douglas Costa in attacco.

L’Udinese farà a meno di capitan Danilo infortunato e di Larsen squalificato. Angella e Nuytinck saranno titolari. Behrami torna a centrocampo mentre in avanti, out Lasagna, ci sarà il ballottaggio Perica-De Paul per affiancare Maxi Lopez o addirittura Jankto che potrebbe giocare in posizione più avanzata al posto dell’ex granata.

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta TV e streaming gratis

Juventus-Udinese con fischio d’inizio alle ore 15 sarà trasmessa come di consueto da Sky e Mediaset Premium. Sulla piattaforma Sky la partita sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Calcio 1 e Sky Calcio 1 HD con telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Su Mediaset Premium invece, il match si potrà seguire sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD e il commento tecnico alla partita sarà di Fabrizio Ferrero e Massimo Paganin.

Juventus-Udinese sarà visibile anche in diretta streaming gratis per gli abbonati tramite PC, smartphone e tablet con i servizi dedicati delle rispettive emittenti con Sky Go e Premium Play.