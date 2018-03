Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming gratis oggi 18 marzo

Napoli-Genoa sarà il posticipo della 29^ giornata di Serie A. Al San Paolo alle 20.45 andrà in scena il match tra gli uomini di Sarri e i rossoblù di Ballardini. Gli azzurri al secondo posto con 70 punti all’attivo dovranno rispondere alla Juventus capolista che ieri si è fermata solo ad un pareggio contro la Spal. L’obiettivo è recuperare il distacco per arrivare allo scontro diretto e compiere il sorpasso. Il Genoa deve invece guardarsi alle spalle. La lotta per la salvezza diventa ogni settimana più complicata. I 30 punti sino a qui ottenuti non sono garanzia di sicurezza da qui alla fine del campionato. Per questo motivo ogni partita servirà ad allontanare le ultime tre. Per la sfida di domenica sera il Napoli si affiderà al modulo consueto e al classico 4-3-3. Pedine fondamentali recuperate sono Zielinski e Milik che potranno tornare utili alla causa partenopea. Contro il Genoa però saranno ancora Callejon, Mertens e Insigne a guidare le offensive in zona gol. Hamsik, Allan e Jorginho in mezzo al campo mentre davanti a Reina ci saranno i soliti quattro: Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui.

Il Genoa di Ballardini dovrà fare a meno di Izzo e Veloso. Convocati invece Taarabt e Pepito Rossi entrambi non al meglio ma in recupero. Toccherà ancora a Pandev guidare l’attacco genoano. Al suo fianco uno tra Galabinov e Lapadula con il primo favorito. Davanti a Perin i tre difensori saranno Biraschi, Spolli e Zukanovic. In mezzo al campo sulle corsie agiranno Laxalt e Lazovic mentre in mezzo Bertolacci, Rigoni e Hiljemark. Sarà dunque n 3-5-2. I rossoblù, reduci dalla sconfitta all’ultimo secondo contro il Milan, voglio giocare con coraggio e stupire.

All’andata il Napoli vinse a Genova per 2-3. Al San Paolo gli uomini di Ballardini proveranno a vendicarsi.

Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming gratis

Napoli-Genoa con fischio d’inizio alle 20.45 sarà trasmessa in diretta TV dalle due emittenti Sky e Mediaset Premium. Su Sky sarà possibile seguire la partita ai canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 e i rispettivi due canali in HD. la telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile con commento tecnico di Lorenzo Minotti. Su Mediaset Premium invece, il match verrà trasmesso sul canale Premium Sport e Premium Sport HD.

Napoli-Genoa sarà visibile anche in diretta streaming gratis per gli abbonati su Pc, tablet e smartphone grazie ai servizi delle due emittenti tramite Sky Go e Premium Play.