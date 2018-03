Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta TV e streaming gratis oggi 31 marzo

Sassuolo-Napoli è il match valido per la 30^ giornata di Serie A. Alle 18 al Mapei Stadium andrà in scena la partita tra i neroverdi di Iachini e gli azzurri di Sarri. Il Sassuolo per trovare punti salvezza, i partenopei alla caccia della vittoria per mettere pressione alla Juve impegnata più tardi contro il Milan.

Iachini cambia il suo Sassuolo. I 27 punti sono troppo pochi per una squadra che negli anni passati ha stupito avvicinandosi alle coppe. Per questo motivo, sarà 4-3-3 il modulo della svolta con il ritorno alla difesa a 4 composta da Lirola, Goldaniga, Acerbi e Peluso. In mezzo al campo Duncan agirà con Magnanelli e Missiroli anche se Sensi e Mazzitelli possono insidiarne la titolarità. In avanti Politano e Babacar confermati. C’è il ritorno di Berardi dopo la squalifica.

Il Napoli di Sarri vuole continuare il sogno scudetto. Il tecnico degli azzurri non gode di ottime statistiche contro il Sassuolo. Infatti l’allenatore del Napoli non è mai riuscito a vincere a Reggio Emilia da quando è alla guida dei partenopei. Toccherà a Mertens e compagni rompere questo rebus negativo.

Formazione quasi fatta per il Napoli con gli unici dubbi Hysaj e Hamsik. Il terzino, dopo l’infortunio in nazionale appare recuperato e potrebbe giocare dall’inizio. Nulla da fare per il capitano slovacco, acciaccato e con i postumi dell’intervento alle tonsille. In alternativa sono già pronti Maggio e Zielinski.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta TV e streaming gratis

Il match tra Sassuolo-Napoli con fischio d’inizio alle 18 sarà trasmesso dalle due piattaforme satellitari Sky e Mediaset Premium. Chi sceglierà Sky potrà seguire la partita in diretta TV sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 anche nei rispettivi canali HD. La telecronaca sarà affidata al duo Zancan-Minotti. Chi invece opterà per Mediaset Premium potrà vedere la sfida su Premium Sport e Premium Sport HD con telecronaca e commento tecnico di Ferrero e Cravero.

Grazie ai servizi per gli abbonati, Sassuolo-Napoli sarà visibile anche su PC, tablet e smartphone in diretta streaming gratis grazie ai servizi Sky Go e Premium Play.